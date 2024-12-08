自由廣場》反制阿共統戰／台灣公民捍衛民主 再進擊！

◎ 劉哲瑋

日前，台灣網紅八炯頻道「攝徒日記」公開一部影片「中國統戰紀錄片上集」，八炯找來曾是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源合作，揭發中國如何收買台灣網紅。影片中陳柏源直接電話聯絡中國官媒「海峽導報」社長，對方竟主動提及要聯繫台灣網紅「鍾明軒」；且跟統戰部的人員溝通時，可以發現台灣網紅到中國旅行並拍攝影片進行宣傳都是統戰部計畫的一環，陳柏源更表示，只要被吸收的台灣網紅邀請未到過中國的台灣人去中國一趟就有錢拿。

影片一發布，隨即在網路上瘋傳，原因是網紅「波特王」六月才在社群平台揭露，中國將招待台灣網紅到中國旅遊拍片、進行文化統戰，當時就引起社會輿論關注，而鍾明軒那時就被點名。現在中國官媒社長親口點名，更讓大眾認為鍾確實有跟中國統戰人士接觸，雖然鍾在社群媒體上發文表示沒收錢，但他卻避重就輕，沒回應是否有跟中國統戰人士接觸。

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鍾明軒與其他台灣網紅似乎忘了，你們能夠被中國視為有價值、可以被金錢收買、統戰的對象，那是因為台灣有一群人拚死堅守自由民主，是因為這些人對中國共產黨抵死不從，才讓你們被中國政府視為有價值，可以被金錢收買，而可悲的是你們這些人的價值是由中國共產黨所定義。

中國大外宣的方式一直都是透過收買他想統戰對象的人民來為其說話，而這也是中國政府企圖達成的目的，也就是「認知作戰」。根據國防安全研究院發布二○二○中共年報指出，認知作戰是透過官方與非官方、軍方與民間等單位相互配合，且不受限於平時與戰時，並善用敵方、我方、國際媒體與新媒體平台，搭配資訊及實體面發生之衝突，進而形成混合戰（hybrid warfare）。

然而，近期台灣公民社會對這類「混合戰」的反制，顯示台灣公民社會的民主自由免疫力很強大。今年六月「波特王」揭露消息，現在八炯與陳柏源公布中共統戰對象與手法，以及最近台大、清大學生抗議中生團矮化台灣國格的行動，在在顯示台灣公民社會對捍衛自由民主有積極行動力且如同精準打擊飛彈一般，快又神準的瓦解敵方滲透！

（作者為台大政治學碩士）

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