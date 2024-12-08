自由廣場》「盤絲洞」辱校與「大學姐」來打氣

◎ 廖觀湖

昨日，蔡英文前總統以「大學姐」身分返回中山女高慶祝校慶，蔡英文勉勵學妹們「要做勇敢走向世界的女生」，鼓勵學生們與世界對話，為自己與台灣發聲，展現台灣的自信與勇氣！相較於蔡英文前總統對母校的鼓勵與支持，日前馬英九基金會邀中生團參訪該校時，有中國網友形容馬龍「唐僧進盤絲洞」，對此馬英九完全噤聲不語，兩位前總統的格局高下立判。

首先，姑且不論中國網友的「唐僧進盤絲洞」言論動機為何？但一個很明白的事實為：中生團是馬英九基金會邀請來台，因此中生團進入中山女高「訪問」，馬英九基金會絕對要對此擔保與負責，但如今中國網友發出傷害中山女高的低級言論，馬辦執行長蕭旭岑不但不知檢討與道歉，反而是怪罪傾向支持民進黨的家長把這件事擴大，而馬英九隱身不語，任由中山女高被中國網友網路欺凌，這就是「愛台灣」嗎？

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還記得二○○八年發生四川汶川大地震時，馬英九與周美青夫婦「心繫祖國」，兩人辦募款餐會還在電視上打電話募款，對於「祖國」人民的安危表現出極深的擔憂；但如今台灣的年輕學子被中國網友訕笑，馬英九卻是不聞不問，馬英九曾說：「我認同台灣，為台灣打拚，我是台灣人」，如今看來，確實十分諷刺與可笑。

（作者為教育工作者）

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