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自由共和國》鶴岡路人／川普能否結束烏克蘭戰爭 轉向應對中國嗎？

2024/12/08 05:30

川普自己也曾說過「廿四小時內結束戰爭」，但在川普的政權過渡團隊中，也越來越意識到停戰不容易實現。圖為烏俄戰爭持續已逾2年。（路透檔案照）川普自己也曾說過「廿四小時內結束戰爭」，但在川普的政權過渡團隊中，也越來越意識到停戰不容易實現。圖為烏俄戰爭持續已逾2年。（路透檔案照）

鶴岡路人／日本慶應義塾大學副教授

烏克蘭戰場上的新兵，在俄羅斯持續的兵力與武器優勢下奮戰。（法新社檔案照）烏克蘭戰場上的新兵，在俄羅斯持續的兵力與武器優勢下奮戰。（法新社檔案照）

二○二五年一月廿日美國新任總統就任儀式在即，全世界都在關注川普政府將採取怎樣的外交和安全保障政策。許多國家都一樣對未來的不確定性抱有不安和擔憂。

當國務卿、國防部長、總統國家安全事務助理等新人事陸續被提名，新政府外交安全保障政策的重點專案開始顯現。其中，緊急性高，下屆總統川普自己也很關心的就是結束烏克蘭戰爭。

川普自己也曾說過「廿四小時內結束戰爭」，但在川普的政權過渡團隊中，也越來越意識到停戰不容易實現。

因此，比其他國家率先提名了駐北約大使外，此外，又提名國家安全會議幕僚長、前美國陸軍中將凱洛格為烏俄問題特使。表達出川普政府將優先致力於該問題的態度。

美國共識 更大的威脅是中國

在美國，「應該儘早結束烏克蘭戰爭，集中力量應對中國」的呼聲很高。川普新政府的許多相關人士都持有這個想法。這也是基於一種判斷，認為考慮到美國的國家利益，更大的威脅是中國而不是俄羅斯。這在美國存有廣泛的共識。

問題的關鍵在於，實際上美國的關注和資源向中國轉向是否可行？

如果很快實現烏克蘭停火，將注意力轉到中國或許可能。但是，如果停火談判持續時間過長，或者之後的局勢持續不穩，就很難從烏克蘭問題中抽出手，集中力量應對中國。

要完成美國的印度太平洋政策和對中國政策，也不完全取決於該地區的局勢。這不是沒有先例。二○一一年，當時的歐巴馬政府提出了「重返亞洲」。而為什麼要在那個時機呢？

那一年中國並沒有突然崛起。對於許多專家來說，感覺美國重返亞洲的時機太遲了。但是，在此之前的美國，並沒有餘地重返亞洲。大規模的美軍駐紮在伊拉克和阿富汗成為巨大負擔。也就是說，迫於在中東的壓力，美國無法重返亞洲。

不要忘記，美國是在結束伊拉克和阿富汗的作戰，歐洲被認為是相對和平的時期，總算實現了重返亞洲。這也就意味著，若烏克蘭戰爭還在繼續，中東局勢不穩的情況下，轉向亞洲應對中國實際上很困難。原本「結束烏克蘭戰爭，轉向應對中國」的想法本身，也暴露了不能二者同時應對的現實。

對此，從中國的角度來考慮也很重要。當美國公開表示將從烏克蘭抽手，全力投入應對中國時，中國不可能歡迎，這也很正常。烏克蘭戰爭繼續下去，不從長期來看，至少暫時對中國來說並不是壞事。

如果烏克蘭戰爭結束，中俄之間的力量變化，包括軍事方面在很大程度上會傾向於中國占優。另外，美國不得不將部分精力分配給歐洲。而且，美軍的武器彈藥儲備水準一直在下降。在中國看來，烏克蘭的戰爭狀態持續下去符合中國的國家利益。當然，雖然中國也有對戰爭升級的擔憂，但對中國來說缺乏自己主動去停止烏克蘭戰爭的動機。

如果川普政府真心追求在烏克蘭停火，不僅要迫使烏克蘭在領土方面做出讓步，還必須對俄羅斯施加壓力，迫使其接受停火。而且，也有必要防止中國的阻撓。更有必要讓關係自己切身利益的歐洲接受。如果不能實現平穩停火，美國就不能把關注和資源轉向應對中國。

鑒於此，很難想像會輕鬆實現「結束烏克蘭戰爭，轉向中國」的目標。而且，如果花很長時間，川普政府的印度太平洋政策將受到很大的制約。包括日本和台灣亞洲地區的人們有必要充分認識這一點。

川普政府口頭說「重視印度太平洋」很容易，但要實際實施，必須跨越一個非常高的門檻。

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