自由廣場》專案獎勵 別讓金牌教練只能領20萬元！

◎ 蔡田

今年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，昨日隆重舉行，勇奪世界十二強棒球冠軍的選手們，每人可領七百萬獎勵金，但由十位明星教練組成的教練團卻受限於現有獎勵制度的規定，上限只有二百萬元，平均每人只能領到廿萬元。

十二強棒球賽的教練每人僅能領廿萬元，消息傳出後，立委與職棒工會都為教練們叫屈，紛紛建議應檢討現有獎勵制度，筆者深有同感。

請繼續往下閱讀...

眾所皆知，球隊能夠獲勝，教練和球員都很重要，教練甚要肩負最後成敗的重責大任，試想：如果這次台灣隊出賽接連輸球的話，最先問責對象一定會是教練，教練承擔成敗責任，但獎勵金卻只有球員的卅五分之一，差距懸殊實在不成比率，讓人看不下去，非檢討改進不可！

筆者覺得要帶領球隊贏得世界十二強棒球賽冠軍，實在是很不容易，也很了不起，政府應予以破格獎勵，不能礙於規定只發廿萬元，這不是對專業教練應有的尊重！

讓人匪夷所思的是，之前府院還傳出有意要將冠軍英雄印上鈔票，花數億改版鈔票都在所不惜，頒發教練獎勵金卻如此小氣，真是「哪鍋不提，提哪壺」！

當然，我們是民主國家，一切辦事都要按照典章制度，但此一問題在十年前就出現過，二○一三年WBC棒球經典賽，當時台灣隊創下歷史最佳成績，賽後分配獎金時，社會大眾就普遍認為教練獎勵太少，最後只能臨時以專案解決。十年過去了，我們的獎勵制度仍未依照國際變化與時俱進，筆者不禁想問：現在不檢討改進，難道還要再讓歷史重演？

頒發廿萬元獎勵金，確實不足以表彰教練們的貢獻和辛勞，筆者建議體育署應比照十年前的做法，採取專案獎勵教練予以補救，並立即著手進行《教育部運動發展基金辦理培育優秀或具潛力運動選手作業要點》的檢討修改作業，務必讓教練的獎勵制度有更合理的設計，讓我們現在及未來所有的世界冠軍教練團，都能得到應有的榮譽與尊榮！

（作者為國小退休校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法