晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》專案獎勵 別讓金牌教練只能領20萬元！

2024/12/07 05:30

◎ 蔡田

今年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，昨日隆重舉行，勇奪世界十二強棒球冠軍的選手們，每人可領七百萬獎勵金，但由十位明星教練組成的教練團卻受限於現有獎勵制度的規定，上限只有二百萬元，平均每人只能領到廿萬元。

十二強棒球賽的教練每人僅能領廿萬元，消息傳出後，立委與職棒工會都為教練們叫屈，紛紛建議應檢討現有獎勵制度，筆者深有同感。

眾所皆知，球隊能夠獲勝，教練和球員都很重要，教練甚要肩負最後成敗的重責大任，試想：如果這次台灣隊出賽接連輸球的話，最先問責對象一定會是教練，教練承擔成敗責任，但獎勵金卻只有球員的卅五分之一，差距懸殊實在不成比率，讓人看不下去，非檢討改進不可！

筆者覺得要帶領球隊贏得世界十二強棒球賽冠軍，實在是很不容易，也很了不起，政府應予以破格獎勵，不能礙於規定只發廿萬元，這不是對專業教練應有的尊重！

讓人匪夷所思的是，之前府院還傳出有意要將冠軍英雄印上鈔票，花數億改版鈔票都在所不惜，頒發教練獎勵金卻如此小氣，真是「哪鍋不提，提哪壺」！

當然，我們是民主國家，一切辦事都要按照典章制度，但此一問題在十年前就出現過，二○一三年WBC棒球經典賽，當時台灣隊創下歷史最佳成績，賽後分配獎金時，社會大眾就普遍認為教練獎勵太少，最後只能臨時以專案解決。十年過去了，我們的獎勵制度仍未依照國際變化與時俱進，筆者不禁想問：現在不檢討改進，難道還要再讓歷史重演？

頒發廿萬元獎勵金，確實不足以表彰教練們的貢獻和辛勞，筆者建議體育署應比照十年前的做法，採取專案獎勵教練予以補救，並立即著手進行《教育部運動發展基金辦理培育優秀或具潛力運動選手作業要點》的檢討修改作業，務必讓教練的獎勵制度有更合理的設計，讓我們現在及未來所有的世界冠軍教練團，都能得到應有的榮譽與尊榮！

（作者為國小退休校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書