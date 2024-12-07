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自由廣場》戒嚴保護台灣？還是台灣保護中華民國？

2024/12/07 05:30

◎ 陳啟濃

國民黨立委鄭天財昨天在立法院跟民進黨立委為法案衝突爭執時，竟脫口而出「戒嚴保護台灣卅多年」，情急之下講出的話才是真心話，不知道有多少國民黨的政治人物，還存在這種「專制」、「帝王」的心態。

二戰後，亞洲幾個本屬歐美列強殖民地的國家，紛紛獨立成立民主國家。只有台灣因為國民黨在中國慘敗，於是存著狼狽的心情，帶著中華民國逃難到台灣。台灣從此陷入國民黨長達卅八年的戒嚴，失去在日治時期就已經建立的法治基礎，並從此失去了人權該享有的一切權益。

戒嚴後台灣人不僅失去基本言論、集會與結社的人權，連同工作權都受到不平等的待遇。等同國民黨來到台灣，因為採取高壓統治，頒布戒嚴令，台灣人的生活水準是倒退的，大部分民眾敢怒不敢言。

還好有那些黨外人權鬥士，不惜犧牲自己的工作權益，賠上自己的生命財產，只為爭取屬於人民該有的生活尊嚴。蔣經國最後也是斟酌國內外大勢，在不得已的情況下，才願意解除戒嚴。

所以是戒嚴讓台灣人失去本來的生活品質，戒嚴只是國民黨為繼續掌控國家機器，把持既得政治利益，用「反共」當理由，繼續以統治者自居，想讓世代台灣人當順民罷了。

如果沒有台灣，讓國民黨安身立命，讓中華民國遮風擋雨，當年的國民黨政府應早就被中共殲滅了。現在國民黨的徒子徒孫，卻情願充當中共的打手，要將中華民國讓渡給中共政權。然而台灣人卻很知足，只希望能過上自由安定的生活，不再跟國民黨多年來因戒嚴實施的暴政追討。

（作者為政治評論員）

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