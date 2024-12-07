自由廣場》賴總統在關島伴國旗唱國歌 中國國民黨呢？

◎ 蔡敏雄

賴清德總統就任以來首度出訪太平洋友邦，五日過境美國關島，美方特別安排前往總督古蕾露官邸茶敘，古蕾露伉儷親切迎接，現場不但擺著我國國旗，還特地演奏美國國歌、關島頌歌及中華民國國歌，賴總統並且大聲唱著國歌。由於，關島屬於美國領地，以往，我國元首過境時從未有演奏國歌的待遇，美國國務院不會不知情，這是別具意義的安排，更是台灣外交的突破。不僅如此，賴總統還前往關島議會發表演說，關島議會稱他為「中華民國台灣第十六任總統」，並感謝台灣對關島經濟與民眾的貢獻。

賴總統在關島倍受禮遇與尊重，伴著國旗唱國歌。反觀國內第一大在野的國民黨，國旗、國歌及「中華民國」只是他們在競選時欺騙選民、對付台獨，用過即丟的「衛生紙」，有何珍貴可言？日前，國民黨前主席馬英九基金會就特地邀請中國學生團來台統戰，刻意矮化我國勇奪世界棒球賽十二強冠軍的台灣隊為「中國台北隊」，基金會執行長蕭旭岑更喪權辱國稱為「中國台灣」。蕭旭岑甚至在中國學生面前不敢拿清大學生遞給的中華民國國旗。國民黨有無數的「蕭旭岑們」在有中共的場合就驚魂得不敢提中華民國、在有中共的場合就手軟得不敢揮舞中華民國國旗。

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十七日，雙城論壇將在台北登場，台北市長蔣萬安屈服於國民黨大老及中共壓力，接受「以副市長來台北是慣例」、「軍機軍艦繞台是要打台獨」的哄騙小孩之言，放棄「市長來，軍演去」的提議。蔣萬安照著中國劇本演，令人質疑，開會時是否敢提「中華民國」？街頭是否敢飄揚「中華民國國旗」？

賴總統為台灣拚外交，國民黨人卻是如此背叛台灣，屈膝於中共，爭寵當中共代理人，要消滅中華民國，台灣民眾還要盲目支持國民黨嗎？

（作者為診所醫師）

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