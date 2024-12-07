自由廣場》李在明若上台 台韓如何深化合作？

◎ 王文勝

南韓總統尹錫悅如果因短命戒嚴之亂下台，或任期屆滿，共同民主黨的李在明高機率會當選，然而李在明是一個親北、親中的左派民粹主義政治人物，他可不同於同黨的文在寅。

尹錫悅締造四十年來最好的日韓關係，軍方對尹錫悅的支持固然重要，從他還未上任就和韓國三軍指揮官視訊、又把總統府辦公室從青瓦台搬到龍山國防部，幾乎可以看出端倪。

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然而近期韓國政局變化，李在明可能強勢回歸。李在明反對得罪中國，更稱要廢除日韓軍情協定，這些台灣政府、學者都可當作「選舉語言」，然而筆者必須排除眾議，李在明的談話並不單純。

首先，我們來看一個人︰曹明權。這位前韓國福建商會會長、現任榮譽會長、韓國新華網社長與韓中媒體協會會長，亦擔任福建致公黨海外閩僑宣講員，重點來了，他是共同民主黨黨員、多元文化委員會副會長，換言之，共同民主黨黨中央是被親共僑領給滲透了。

雖無明確跡象顯示他和李在明的直接關係，但這已足夠，因李在明目前是共同民主黨的黨代表。

尤其，李在明政治性格不比尹錫悅好，他正是進步版的尹錫悅，反之亦然。李的地域性在仁川、京畿道等西北地區，這次若當選也只是搭民意順風，註定無法統合全國民意與安撫保守派。

可預見的未來十年，韓國將成高度兩黨輪替的國家，台韓要深化合作，只有透過經貿和情報兩個層面，才能利益最大化與穩定，國民力量和共同民主黨皆無法長久維持政權，每五年可能就會下台，不妨藉有意前往韓國發展的中式餐館、給予合資入股方式合作，在仁川、首爾或釜山設立分店、分公司，以這些僑團、商會擴展當地市場，同時運用他們間接接觸韓國主要兩大政黨，發展政商關係與情報網路，政府一方面替餐飲業創造藍海市場，二方面可從中取得更大的利益，也就是安全、情資的蒐集資料庫。

有企圖擴張的企業才能改變經濟、並加入政治活動，上述做法可幫助台商避免政治風險亦可達到政治目的，同時幫助台灣達到情報蒐集的地位。

此外，釜山偏上海籍親共僑團，主要透過三星財閥的系統接觸保守派。倘若是保守派挺過危機連任，此策略依舊可使用。

（作者為退役少校政治作戰官，研究紐澳和大洋洲關係史）

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