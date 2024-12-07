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自由廣場》中生團來台橋段 都是設計好的

2024/12/07 05:30

◎ 李欣芬

中國統戰團終於離台了！其實，一切的橋段都是設計好的，首先全團四十人，有大學生及碩博士生，並無高中生，試問：為何要去參訪中山女高？

首站便安排參訪中山女高，是要營造馬龍被高中女生瘋迷的情況，傳回去後好做成「大內宣」！

然而，他們來台之前便高舉馬龍，說他是中國首位獲六枚奧運金牌的運動員，還稱讚他很帥。感覺主其事的共產黨高幹真是頭腦簡單，他們不曉得十二強棒球賽的球員們之所以讓我們瘋迷，是因為在球場上，他們盡心盡力展現球技，奮不顧身的拚勁讓台灣人感動啊！而馬龍呢？他的賽事台灣人多未曾目睹，怎麼會入心呢？

另外，他們說馬龍很帥，這點台灣人未必認同的。十二強棒球賽的廿八位球員中有十三位是原住民，這些具南島民族血源的人大多是濃眉大眼，才是台灣人心目中帥的審美觀啊！

馬英九的六三三政策跳票，承諾捐半薪也沒兌現，如今邀請中生來台，花個四～五百萬卻甘之如飴，真是不甘寂寞的過氣老政客！

最可惡的是馬辦執行長蕭旭岑，中山女高家長抗議孩子的學校被說成「盤絲洞」，蕭旭岑竟說那些都是綠營家長；而清大學生在校門口抗議，蕭旭岑竟說那些都是一四五○、是側翼，真可謂是台奸！

（作者為台灣教授協會會員）

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