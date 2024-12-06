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自由廣場》制憲救台灣

2024/12/06 05:30

◎ 陳茂雄

政治人物都說自己為國家、社會、選民而努力，但台灣面臨敗亡，卻沒人拯救。目前立法院的戰鬥，導致台灣不假敵人之手 、自己就會衰亡，問題就出在憲政體制的畸形。

目前的體制，只要完全執政，就會產生獨裁總統。以前的體制，總統任命行政院長須經立法院同意，行政院長非總統屬下，未必完全聽命於總統，目前的行政院長若不聽話，總統隨時可請他回家吃老米，造成權力集中在總統身上。或許有人會質疑，美國總統的權力比台灣總統大，但沒有產生獨裁總統，主因是美國的政黨屬柔性政黨，沒有固定黨員，完全執政的總統未必能掌控黨籍國會議員。台灣的兩大黨都是剛性政黨，完全執政的總統可以透過政黨完全掌控黨籍立委。行政與立法分立的國家，一旦行政首長可以掌握立法權，就是獨裁政權。

顯然的，依循目前體制，一旦完全執政就產生獨裁政權，但若朝小野大卻更慘，在野黨會癱瘓政府。以前的體制，除非在野黨立委席次超過三分之二，否則總統對窒礙難行的議案提出覆議，就可推翻立法院的決議。目前體制，只要在野黨立委席次比執政黨多出一席，就可推翻總統的覆議，因而會以立法權顛覆政府。倘若依循以前體制，當前在野黨所推窒礙難行的議案，全都會被總統提出的覆議給推翻。

不合時宜的憲政體制當然可以依修憲來變更，只是目前不可能修憲。以前的體制有兩個管道可以修憲：就是國民大會修憲及立法院修憲，國民大會代表人民執行政權，所以可直接修憲，而立法院修憲則須經過國民大會複決。前幾次修憲都是國民大會修憲，但二○○五年第七次修憲時，同時廢掉國民大會，因而將立法院推出的修憲案交給全體公民複決，就是這一關不可能過，所以不可能再修憲。原來的《中華民國憲法》雖不適用台灣，唯尚可政局穩定，但若修憲，卻會使國家因內鬥而亡。

現行體制畸形，又不能修憲，所以必須制憲，但制憲是敏感議題。其實這是一場誤會，因台獨必定要制憲，但制憲未必就是台獨。（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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