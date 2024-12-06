自由廣場》反社會人格疾患依法可減輕其刑？

◎ 趙萃文

男子曾文彥犯下台南玉井縱火七死案，更二審判處無期徒刑，最高法院日前駁回上訴定讞。該院新聞稿指出，曾男犯罪情節已達最嚴重情形，原應依殺人罪最高上限判處死刑，但其符合自首要件，依法減輕其刑；又參酌憲法法庭一一三年憲判字第八號判決，曾男罹患反社會性人格疾患，應可涵攝於《公民與政治權利國際公約》所稱「特殊精神障礙」類型，得作為迴避判處死刑之事由。

按上開憲判主要內容有三點：其一，現行刑法以死刑為最重本刑之犯罪，僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重之情況，故《兩公約》所提到「最嚴重之罪刑」應僅限於行為人是直接故意、概括故意及擇一故意而殺人既遂之情形，間接故意不包含在內。其二，被告於犯罪時、審判時、在監所關押時，受精神障礙或心智缺陷影響，均不得判決死刑。其三，程序法上死刑判決應經各級法院合議庭法官之一致評決。相關案件必須依附此架構進行判決。

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故本案最高法院參酌上開憲判精神，以曾某具有反社會性人格疾患屬精神病之一種，依法減輕其刑，似屬有據；惟《刑法》第十九條規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，可不罰或減輕其刑。有關「精神障礙」之標準，過往實務參酌特別法《精神衛生法》第三條名詞定義，均認為反社會人格疾患者不包括在內；故以往被告經司法精神鑑定為反社會人格疾患者，均未曾減免其刑。

本案最高法院站在體恤犯罪者立場，為犯罪人利益計，將反社會人格違常類推適用至公政公約所稱「特殊精神障礙」類型，用心至深，卻違背以往司法實務見解和精神衛生法之立法定義，判決明顯違背法令。

刑法對精神障礙犯罪者之監護處分，及精神衛生法對一般精神疾病患者之治療，應建置不同處遇體系，本是一種相當有效的途徑，可各自發揮功效。但由於精障犯罪者伴隨之多重風險因子，不會因接受矯正處遇或監護處分而自然解消，先進國家對其處遇之刑事政策，無不採取案件分流，對於具有治療可能個案，施以多元介入及彈性監護模式，對部分不具治療潛能之個案，則應仿照德國刑法第六十六條以下保安監禁消極隔離於社會；否則，針對再犯危險性難獲改善，監護無效率的缺陷，恐持續無從解決。

據報導，立法院預算中心對明年專責司法精神病院評估報告依舊不樂觀，除南部凱旋醫院已經啟用外；東部、北部工程日期均被展延，中部更是被核定緩慢，距離社安網目標四八○床更是遙遙無期。相關部會應「儘快」攜手完成，朝野各黨也別再糾葛於毫無意義的死刑存廢，共同協力研議強化刑事司法及精神醫療的合作模式，才可能進行有效處遇與危險預防，確保社會安全網不再出現漏洞。

（作者是大學助理教授，輔大法學博士）

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