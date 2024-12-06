自由廣場》年改倒退嚕 勞工恐反彈

◎ 李坤隆

民主國家發展的關鍵在於社會的公平正義，一但這一個基本的價值底線被打破，民主的意義也將蕩然無存。

我們看到國民黨召委徐欣瑩、吳宗憲將排審《公務人員退休資遣撫卹法》及《公職人員選舉罷免法》等法案，根據國民黨立院黨團的版本，屆時將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並且會停止所得替代率的逐年降低。

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這樣的提案背後當然有其背景，因為物價不斷的提高，通膨的壓力也存在，但是這樣的問題是普遍性的，難道勞工不必面對這一的問題嗎？如果將國家資源再度挹注到退休的公務人員身上，勢必會傷害到勞工朋友的權益，這樣的結果對工朋友公平嗎？

原本退休公務人員的退休俸計算方式本來就偏高，之前甚至還有超過一○○%的個案出現，這是很不合理的，而現在的制度只是逐年將公務人員的退休俸調整到一個合理的水平，如果連這樣的做法都還要被改變，那我們社會的公平正義也將蕩然無存。

其實國民黨之所以會被社會批判最主要的也是在於為了照顧特定族群卻傷害國家的利益，我們當然也知道公務人員的權益必須保障，但是如果保障過度了，做出適度的調整也是應該的，現在國民黨如果還是要強渡關山，到時候社會對國民黨的批判也將持續升高，尤其連帶也會讓退休公務人員受到社會的敵視，到時候這股氣再倒向國民黨，那國民黨預期選舉時公務人員要全力支持的期待恐怕也會落空。

年金改革茲事體大，我們花了這麼大的力氣，付出這麼大的社會資源才讓問題回歸正常，凸顯社會的公平正義，如果國民黨還是要為私利將這一個底線打破，到時候受到社會更大的批判，甚至出現民意反噬的現象，也就怨不得別人了！

（作者是大學教師）

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