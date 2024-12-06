自由廣場》審預算兩套標準?／彰投一毛不刪 中央難過關

◎ 張惠博

立法院嚴審中央總預算時常針鋒相對，反觀一一四年度彰化縣政府總預算案，縣府編列七○四．九三億元歲出預算，於十二月三日經縣議會審議，竟然「一毛未刪」全數通過，但縣府歲入數預算只有六七九．四三億，須再向銀行支借二十五億餘元因應。如此「一毛未刪」加支借，莫非只是在走完程序？至於預算經費有無如實編列，有沒有盡到審查的責任？縣民深感困惑。

無獨有偶，南投縣總預算更早在十一月二十五日也是同樣「一元未砍」通過。縣府說，總預算部分歲入原列三四五億七一八三萬三○○○元，審議結果計列相同金額；而歲出原列三三二億八八○八萬七○○○元，審議結果計列金額亦相同；歲入歲出相抵，計有賸餘十二億八三七四萬六○○○元。由此可見，收入與支出皆未刪減。縣府表示，將依議會決議與三讀通過的法定預算妥善執行，促進縣政建設績效，為全縣縣民創造最大福祉。

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比起彰化、南投，中央的預算審查顯得關關難過，如果在野黨立委是為人民看緊荷包，那麼何以藍營執政的彰化南投兩縣，卻是一毛不刪、一毛不減，如數通過？

或許是立委面對選區壓力，必須嚴審或爭取預算，而地方議員則因同一選區多席次，個別議員無法堅持自己的主張，對縣府局處主導編列的計畫與預算，即使有意見也難以反對，只能眼巴巴的看著它通過。

同樣都是預算審查，中央與地方不應有巨大的差別，甚且，都是來自人民繳的稅收，更應秉持取之於民，用之於民的態度，將錢做最佳的使用，發揮最大的效能。為了國家安全與永續發展，提升人民的生活品質，關照全民的健康幸福，應無分中央或地方，同心做好國家財務與資源分配，並戮力落實，打造幸福國度。

（作者是彰化師範大學前校長）

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