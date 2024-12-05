新聞線上》藍委正在摧毀國民黨

記者陳杉榮

今年元月台灣大選賴清德當選總統，國民黨變成立法院最大黨，選民的付託非常清楚，要求賴總統捍衛國家主權，國民黨監督政府施政。賴總統就職半年來施政，普遍受到選民認同，國民黨在立法院這十個月，提案抵制政府，提案毀憲亂政，「把民進黨當敵人，把共產黨當朋友」，喪失主體意識，注定走向滅亡。

民進黨第三次執政，必須受到嚴格監督，否則將會走向腐敗。近期包括鄭文燦、陳啓昱等案件及民眾黨柯文哲涉貪案的偵辦，都告訴國人，不管中央或地方，放縱行政權必然衍生弊端，需要立法權監督和司法權介入，這是權力分立的要義。國民黨作為「國會最大黨」，本應恪守權力分立監督政府，但選民看到的卻是一個藐視憲法囂張跋扈的樣貌，強推立法院職權行使法和刑法增訂「藐視國會」罪的「國會擴權法案」，是最典型的惡例。

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權力分立有明確界線，國民黨立委卻是以破壞憲政秩序為樂。當大法官憲法法庭判決「國會擴權法案」違憲，翁曉玲提案修「憲法訴訟法」，提高判決門檻，這是以法律遂行破壞憲政秩序的行為，朱立倫和傅崐萁等人無條件支持。其他諸如設立各項調查委員會，無端調查部會首長財產，或為增加預算支出的提案，都有侵犯其他憲政機關權力之虞。

不僅如此，兩千年陳水扁執政後，台灣人民即強烈質疑國民黨的國家認同，面對中國軍事侵略威脅，強化國防，擴大民防，是重中之重。國民黨立委不但提案刪減潛艦和防衛相關預算，還提案修改「民防法」和「全民防衛動員準備法」，打著排除學生參與戰爭的幌子，破壞國家防衛體系的健全。對照傅崐萁一擔任國民黨團總召就率團前往北京拜見中國全國政協主席王滬寧，一路走來，「親中反台」的帽子是國民黨自己戴上去的。

還有，面對中共對國軍的滲透，國防部和最高檢察署一再強調防止滲透與偵辦國安案件的必要，但就是有見錢眼開背叛國家的不肖軍人和退伍將校充當共諜，或前往中國奴顏婢膝，做出傷害國家尊嚴的行為。立法院本應強化對此類犯罪的法律規範，翁曉玲和陳玉珍卻反其道而行，相繼提案刪除「吳斯懷條款」，大開叛國後門。

立委有權提案，後果自負，藍委積極破壞憲政秩序的同時，其實也正在摧毀國民黨的未來。如果只是為了反對民進黨，面對共產黨的威脅默不作聲，甚至苟且附和，犧牲國家主權、破壞憲政秩序、違背議事程序，這種立委必然受到唾棄！這種政黨必須早日淘汰！

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