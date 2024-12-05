自由廣場》「馬英九」是一種立場 或是一種人格？

◎ 張經偉

或許，馬英九不只代表一種政治立場，更是一種人格：永恆少年，而這可能才是台灣民主「威瑪共和化」的潛在危機。

永恆少年顧名思義，無論生理年齡到幾歲，總如兒少般活力充沛、吃喝玩樂，也不知何謂責任感，需要「大人」幫他們負責許多麻煩事，他們自己負責玩、負責笑就好。

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永恆少年若是當國，很容易成為傀儡或亡國君，前者如金雀花王朝的亨利三世，後者如南唐後主李煜。權臣、篡位者等等，其實亦有永恆少年君王自願將「麻煩事」交予他們的成份。像李後主其實是自甘削國、奉宋太祖為他的「大人」。比起實權，李煜更想保住自己「幾曾識干戈」的夢幻生活，可惜最終仍是「垂淚對宮娥」。

偏偏，現代民主國家落入「永恆少年當國」的風險，不少於古代王國。係因永恆少年的表面風采，易令選民產生好感。馬英九、柯文哲、黃國昌儼然可視若同類：總有幫他們背黑鍋的二把手，他們自己維持不沾鍋形象、持續博選票。

亨利三世最終孺慕的「大人」是封聖的前朝先君：懺悔者愛德華。透過鑄幣等工藝，亨利三世融合自己與先君的形象。然台灣政壇的永恆少年們，只怕不會終止於孺慕蔣經國神話，因對台統戰喊話頻頻的習近平，也是看似能獨挑一切的「大人」（更何況，習近平又明顯加毛澤東形象於自身）。馬英九、柯文哲們之所以靠向習近平，說到底，是不懂負責的永恆少年到處找大人！

以此而言，即使我國教育如今強調台灣主體性，只怕對孩子成長於「無菌空間」的期望，仍會寵出更多永恆少年去向對岸的「大人」呼求！願吾人共勉：教養子女的終極目標，是讓子女能自己成為大人。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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