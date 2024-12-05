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自由廣場》除非戰爭或內亂 民進黨政府不可能宣佈戒嚴

2024/12/05 05:30

◎ 林正二

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，歷六小時匆匆落幕，因尹宣布時一併譴責在野黨刪減預算、癱瘓國家，有鑑於台灣的在野黨也有類似舉動，話題因而延燒國內，國民黨則操作成綠營「挺戒嚴」。

依筆者所見，除非共軍犯台、國內發生軍事政變等內亂，否則民進黨政府不可能宣佈戒嚴，析述如后。

一、民進黨靠民主起家，戒嚴時期飽受苦難，賴人民支持、經由民主選舉，才打敗威權的國民黨、贏得政權。因深受戒嚴痛苦，不可能走回頭路。

二、台灣面臨中國併吞，美日等民主國家支持抗中保台的主因之一，是台灣為亞洲的民主楷模，美前總統小布希嘗言「台灣是中國走上民主之路的動力」。台灣若宣佈戒嚴，將失去民主國家支持，民進黨是民主政黨，不會如此愚蠢，自砸民主招牌。

三、賴清德接待十二強世棒冠軍的台灣隊時，跟隊員零距離同歡共舞，親切欣喜、舉手投足非常自然，顯現來自社會底層的親民作風，毫無官僚。以賴總統的民主作風，就算在野黨蠻橫，也只能全力宣導，讓民眾了解是非對錯，以贏得國人支持，不可能因而宣佈戒嚴。

反觀南韓，是因第一夫人涉貪、干政、炒股，加上支持度只剩十六％，才以在野黨蠻幹為由發難。但賴總統完全沒有這種情形，且最近一次民調不跌反升，支持度超過五十％，兩者完全不能相提並論。

四、台灣人民習慣自由民主生活，可遊行、示威，盡情批判總統與執政黨；民代、在野黨暨媒體向來嚴厲監督執政者與政府，人民可投書言所欲言，不論由誰執政，都不可能走回頭路戒嚴，誰敢取消人民享有的民主政治權利，必將付出無法承受的巨大代價。

（作者是退休駐美外交人員）

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