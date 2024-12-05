自由廣場》國軍薪資改革的下一步 學習美軍精細化薪資制度

◎ 衛重華

國防部近期的加薪方案，是積極的政策信號，但單從數字調整入手，恐難根本解決國軍人力短缺的問題。這種「一刀切」的加薪方式，無法完全反映個別官兵的貢獻與需求，甚至可能因未考量公平性與激勵效果，造成不必要的資源浪費。

相較之下，美軍薪資制度可供借鏡。美軍採取高度精細化的薪資結構，考量專業技能、服務地點、家庭狀況等多元變項，確保薪資公平且具吸引力。台灣若能吸收，有助吸引優秀人才、提升部隊士氣與穩定性。

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美軍的薪資制度設計精密，以下特別值得參考：

一、專業與技能分級：美軍的薪資結構根據軍階、服役年限和專業技能進行細分。例如擁有醫療、資訊技術等特殊專業的軍人，能獲得額外津貼。這不僅能激勵軍人自我提升專業能力，也有助於吸引更多高技能人力。

二、地域補助與交通津貼：服役地點對生活成本的影響，亦被美軍薪資制度充分考慮。在高生活成本地區或偏遠地區服役的軍人，能獲得相應的補助，平衡生活壓力。同時，針對住家距離較遠的軍人提供交通津貼，體現對個人狀況的關懷。

三、家庭撫養津貼：美軍特別重視軍人的家庭需求，針對撫養子女或家屬的軍人提供額外津貼，使軍人免於後顧之憂。不僅提升軍人對部隊的歸屬感，也使軍人家庭對軍職生活的接受度大幅提高。

四、學歷與證照加成：高學歷及專業證照的軍人，在薪資與升遷中會獲得更高回報。不僅吸引更多高素質人力加入軍隊，也促進現役軍人自我進修，形成良性循環。

台灣的國軍薪資結構，偏向固定與簡單，加給的項目有限，不易激勵軍人追求長期服役與自我成長。若實施精細化薪資制度，有幾大好處：

一、公平與激勵並存：以軍人的專長、學歷、家庭背景等作為薪資計算依據，能反映個人貢獻與需求的差異，讓薪資更具公平性，同時激勵軍人追求專業成就。

二、降低流失率，吸引新血：當薪資結構更合理且具彈性，軍職自然能吸引更多高素質人才，降低流失率，並促進長期留營。

三、提升部隊效能：鼓勵軍人獲取專業技能和高等學歷，將間接提升整體部隊的專業化程度，增強國軍在高科技戰場上的競爭力。

儘管精細化薪資制度看似理想，但推行過程勢必面臨挑戰，諸如：

一、經費壓力：新制度可能需要更高的財政支出，政府須在國防預算內進行精準分配，避免影響其他國防建設。

二、設計與實施的複雜性：制度須考量各種變項，避免過度繁瑣導致管理成本過高。如何設計易執行且符公平原則的薪資方案，是一大考驗。

三、軍隊文化的適應：從傳統薪資模式轉型至精細化制度，部分軍人可能質疑公平性，須透過透明化溝通與教育，建立對新制度的信任。

（作者是軍人）

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