林保華之聲》外資在中國的困境

但依習近平之輩的邏輯，公司經營好，高層員工賣力幫外國資本家賺錢，行徑就如「漢奸」，尤其是顧問公司或有蒐集中國數據的業務。只要被認為這些數據屬於國家機密，那你就是間諜，難逃法網。

◎ 林保華

中國獨裁者習近平將國家安全置於所有國家大政之上，近年來更通過或修訂逾二十部國安法律，尤其是新版《反間諜法》，使外資陷於困境。但是同時，中國又大聲疾呼更大的開放，高水準的開放，此時不來投資，將來一定後悔。為了顯示開放，還向若干國家單向開放免簽入境。他們不怕免簽證被間諜滲透，卻大抓國內的外資高管，不分中外，尤其是中國籍高管。

習近平將國家安全置於所有國家大政之上，近年來更通過或修訂逾二十部國安法律，尤其是新版《反間諜法》，使外資陷於困境。（歐新社）

最近的典型案例就是對英國製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）中國籍高管的大拘捕。這間公司製造的武漢肺炎疫苗AZ，早期因價廉與相對容易買到而受歡迎，在中國擁有約一萬兩千名員工，中國的銷售額佔公司總銷售額的十三趴，經營良好。今年十月三十日，公司發布公告，其中國區總裁王磊正配合中國政府接受調查。

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在這之前的九月初，AZ證實有部分員工遭深圳警方調查，五名現任和離職員工遭拘留，他們都是中國公民，在AZ的腫瘤部門銷售癌症藥物，但他們蒐集患者資料的做法被指涉違反中國相關法規，還涉嫌進口尚未獲得批准在中國銷售的藥物。其中國區總裁王磊去年五月於江蘇無錫舉辦的AZ進入中國三十週年慶祝活動，表示要把AZ打造成「愛黨愛國的本土跨國企業」，仍然逃不開厄運。

這不是單一事件，已有多家外企遭中國警方突擊搜查。二○二三年三月，美國盡職調查公司美思明智（Mintz）北京辦事處遭突擊搜查，五名中國籍員工被捕，該公司遭以非法蒐集資料為由罰款。同一時間，日本藥廠安斯泰來一名日籍高管被控涉嫌從事間諜活動而遭拘留，八月遭中國檢察機關以間諜罪起訴。同年五月，美國諮詢業者凱盛融英（Capvision）的北京、上海和蘇州辦公室遭突擊搜查。美國風險諮詢公司德安華（Kroll）駐香港董事總經理麥可．陳（Michael Chan）同年七月赴內地後無法離境，但可在內地自由行動，如常工作；據稱正在協助調查一宗幾年前的案件。

英國製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）10月30日發布公告指出，其中國區總裁王磊正配合中國政府的調查。（路透資料照）

上述出事的多為經營良好的公司，也就是它們的中國高層員工相當努力。但依習近平之輩的邏輯，公司經營好，高層員工賣力幫外國資本家賺錢，行徑就如「漢奸」，尤其是顧問公司或有蒐集中國數據的業務。只要被認為這些數據屬於國家機密，那你就是間諜，難逃法網。反之，員工若怠惰躺平，固然可討習近平歡心，但公司最後必倒閉。尤其外資要赴中國投資，投入資金前都會請顧問公司分析投資環境與本業狀況，這涉及許多數據，很容易就成為「間諜」。而此路一旦封閉，有哪個外資會來中國盲目投資，把錢丟進黑洞？

這還沒計入強迫外資與中企合作變相轉移技術的苛刻要求，馬斯克對這點不會沒有感覺，且看他如何面對川普的對中政策。總之，大批外資撤走，中國的外國直接投資（FDI）金額，今年前十月減少近三成。等川普上台，好戲更多。

（作者為資深時事評論員）

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