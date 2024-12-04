晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

林保華之聲》外資在中國的困境

但依習近平之輩的邏輯，公司經營好，高層員工賣力幫外國資本家賺錢，行徑就如「漢奸」，尤其是顧問公司或有蒐集中國數據的業務。只要被認為這些數據屬於國家機密，那你就是間諜，難逃法網。
林保華

林保華

2024/12/04 05:30

  ◎ 林保華

中國獨裁者習近平將國家安全置於所有國家大政之上，近年來更通過或修訂逾二十部國安法律，尤其是新版《反間諜法》，使外資陷於困境。但是同時，中國又大聲疾呼更大的開放，高水準的開放，此時不來投資，將來一定後悔。為了顯示開放，還向若干國家單向開放免簽入境。他們不怕免簽證被間諜滲透，卻大抓國內的外資高管，不分中外，尤其是中國籍高管。

習近平將國家安全置於所有國家大政之上，近年來更通過或修訂逾二十部國安法律，尤其是新版《反間諜法》，使外資陷於困境。（歐新社）習近平將國家安全置於所有國家大政之上，近年來更通過或修訂逾二十部國安法律，尤其是新版《反間諜法》，使外資陷於困境。（歐新社） 

最近的典型案例就是對英國製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）中國籍高管的大拘捕。這間公司製造的武漢肺炎疫苗AZ，早期因價廉與相對容易買到而受歡迎，在中國擁有約一萬兩千名員工，中國的銷售額佔公司總銷售額的十三趴，經營良好。今年十月三十日，公司發布公告，其中國區總裁王磊正配合中國政府接受調查。

在這之前的九月初，AZ證實有部分員工遭深圳警方調查，五名現任和離職員工遭拘留，他們都是中國公民，在AZ的腫瘤部門銷售癌症藥物，但他們蒐集患者資料的做法被指涉違反中國相關法規，還涉嫌進口尚未獲得批准在中國銷售的藥物。其中國區總裁王磊去年五月於江蘇無錫舉辦的AZ進入中國三十週年慶祝活動，表示要把AZ打造成「愛黨愛國的本土跨國企業」，仍然逃不開厄運。

這不是單一事件，已有多家外企遭中國警方突擊搜查。二○二三年三月，美國盡職調查公司美思明智（Mintz）北京辦事處遭突擊搜查，五名中國籍員工被捕，該公司遭以非法蒐集資料為由罰款。同一時間，日本藥廠安斯泰來一名日籍高管被控涉嫌從事間諜活動而遭拘留，八月遭中國檢察機關以間諜罪起訴。同年五月，美國諮詢業者凱盛融英（Capvision）的北京、上海和蘇州辦公室遭突擊搜查。美國風險諮詢公司德安華（Kroll）駐香港董事總經理麥可．陳（Michael Chan）同年七月赴內地後無法離境，但可在內地自由行動，如常工作；據稱正在協助調查一宗幾年前的案件。

英國製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）10月30日發布公告指出，其中國區總裁王磊正配合中國政府的調查。（路透資料照）英國製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）10月30日發布公告指出，其中國區總裁王磊正配合中國政府的調查。（路透資料照） 

上述出事的多為經營良好的公司，也就是它們的中國高層員工相當努力。但依習近平之輩的邏輯，公司經營好，高層員工賣力幫外國資本家賺錢，行徑就如「漢奸」，尤其是顧問公司或有蒐集中國數據的業務。只要被認為這些數據屬於國家機密，那你就是間諜，難逃法網。反之，員工若怠惰躺平，固然可討習近平歡心，但公司最後必倒閉。尤其外資要赴中國投資，投入資金前都會請顧問公司分析投資環境與本業狀況，這涉及許多數據，很容易就成為「間諜」。而此路一旦封閉，有哪個外資會來中國盲目投資，把錢丟進黑洞？

這還沒計入強迫外資與中企合作變相轉移技術的苛刻要求，馬斯克對這點不會沒有感覺，且看他如何面對川普的對中政策。總之，大批外資撤走，中國的外國直接投資（FDI）金額，今年前十月減少近三成。等川普上台，好戲更多。

（作者為資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書