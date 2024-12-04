詩語李敏勇》文化的視野 文明的想像

中國常自以為文化古國、文明大國，故步自封，被列強入侵覺醒。帝制被推翻後，先中華民國，繼而共產革命成了中華人民共和國，成馬列主義體制的國家。

◎ 李敏勇

希臘、羅馬已成為歐洲的文明根源相貌，而非只被「國家」視之，希臘、羅馬在世界的歷史意義與地位正在於此。從Cina支那到China中國或Chinese中華本為東亞的文明根源，但在世界的歷史意義與地位並不如希臘、羅馬，在於中國仍只執以「國家」被認識，強納滿、蒙、回、藏、苗，執於國家覇權而非文明的開拓。

中華人民共和國，以共產主義立國，卻以走資化才發展出共產體制無法達到的經濟成果，但政治的集權主義化、文化的名實不一論，無法形成近現代化的國家。（法新社檔案照）

今日世界的邦國形成，得益於西方世界發源於希臘、羅馬文化多，受恵於中國文化少。近代意義的世界，無論政治或經濟大多受西方世界文化或科技的影響，亞洲的日本、韓國是，南亞諸國也是，甚至中國也不例外。只是中國常自以為文化古國、文明大國，故步自封，被列強入侵覺醒。帝制被推翻後，先中華民國，繼而共產革命成了中華人民共和國，成馬列主義體制的國家。

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中國沒有裂解成多國家，而是墨守大國形態。民主革命不能維繫，號稱人民革命卻成專制集權國家。沉醉在中華文化優越論的學者在西方民主國家生活，口口聲聲西方文化有問題，美國有問題，耽溺於觀念論，不去考察實踐性。

任何國家都有不同問題。國家是有機性的社會構造：政治、經濟、文化的形塑有其課題。文化要放在經濟、政治關連去思考，相互形成社會，在法條件下成為國家。美國歷史兩百多年，以歐洲文化為本，是從大英帝國獨立出來的國家。你可以說美國文化歷史淺短，但美國創造了有別於大帝國、老帝國的新國家想像，以合眾國的聯邦形式成為具有活力的大國，而且有變革的活力，美國的歷史延續歐洲基因，這是傲慢中國難望其項背的原因。

中華人民共和國。以共產主義立國，卻以走資化才發展出共產體制無法達到的經濟成果，但政治的集權主義化、文化的名實不一論，無法形成近現代化的國家。不只中華民國時代中國人要移民美國，中華人民共和國時代也一樣。不能在中國批評中國，但可以在美國批評中國，甚至批評美國。

中華文化優越論者也許期待中國分解成多個國家，發揚各種中華文化，相互爭艶。而不是言儒行法，獨尊馬列主義，自恃國大驕縱卻無大國堂皇的樣子，空談文化傳統的優越，卻無法形塑進步的生活文明。

日韓都受惠於中國的漢唐文化，形塑出他們想追求的國家樣子。文化是一種精神樣貌，並非只是物質。識者之見，取為所用，是文明開化的原因。文化中國，一些好的文化被取用成為別人的東西。中國應拋棄大一統國家觀，成為東方文化的某種母音，或許才能裨益世界。

世界史常引希臘、羅馬為文明的曙光；中國自認為禮義之邦卻是極權之國。現在強調的中國文化，其實已被馬列主義涵化，加上文化大革命，成文化異種異形。走資化的燈光娛影製造了表面華麗，掩飾不了內在的黑暗。

（作者是詩人）

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