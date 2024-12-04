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自由廣場》「中國台灣」也可以？馬英九打臉馬英九！

2024/12/04 05:30

◎ 林子堯

馬英九基金會執行長蕭旭岑聲稱「中國台灣」或「中國台北」是兩岸的法律規定，意謂中華民國被中國統戰團矮化並無問題。然而，過去馬英九前總統的說法，可不認同這種稱呼，且根據《憲法》或《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，都沒有任何一個條文有指「中國台灣」或「中國台北」是我們的官方稱謂。不論馬英九或蕭旭岑，都曾在總統府任職，執掌國安重任，竟連國家稱謂都混淆，實在是國之災難。

過去，時任總統的馬英九於二○○九年六月出訪中美洲，當馬與美國務卿希拉蕊會面時，他一開頭就自我介紹「I am the president of Taiwan」，如果馬英九要合乎憲法規定，馬豈不是應該自稱「中國台灣」的總統？又何必自稱「我是台灣的總統」？倘若要自稱「中國台灣」，那又和「中國香港」、「中國澳門」有何差異？難道馬英九過去八年當真自認是宛如港澳般的台灣特首不成？甚至，馬英九去年赴希臘演講時，還曾因被標註為「台北」前總統、「中華台北國民黨前主席」，而由馬辦、外交部向希臘政府抗議，如今碰到中國「大學生」如此稱謂，卻自甘矮化、唾面自乾，反差之大，令人咋舌。

此外，二○一一年也遭外界察覺到，馬政府引以為傲的世衛大會政績，其內部文件竟自稱我國為「中國台灣省」。當時馬政府高聲抗議，並稱「世界衛生組織（WHO）內部文件要求所屬機構稱呼中華民國為『中國台灣省』，是矮化我國國格」。二○一五年馬政府考慮要加入中國主導的亞投行，馬英九還多次多次主張，倘若有被矮化就不加入。前後對照，真不知，二○二四年的馬英九基金會與二○一一年的馬英九總統，是不是同一群人？是不會同一批幕僚團隊？至少可以確定的是，中國想矮化台灣的決心沒變，但有人守護國格的決心卻鬆脫了。

從制度面看，可以發現馬辦完全曲解法規。憲法增修條文，內文規範的兩岸定位是自由地區與大陸地區。兩岸條例更說明，本法規範台灣地區與大陸地區人民之往來，從來沒有說台灣叫做「中國台灣」，遑論「中國台北」。馬辦遭中國大學生公然羞辱，他花費數百萬台幣，卻浪費社會資源、傷害了台灣棒球奪冠的國民心情，理當向國人致歉，而非唾面自乾之餘，還將台灣人民和國家尊嚴一起陪葬！

（作者是台大政治學系博士生）

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