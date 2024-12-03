社論》中國不准台灣人看的紀錄片

上週六，台北市議會播放有關中國活摘人體器官的紀錄片《國有器官》，由於事前遭到恐嚇，警方出動五十多名警力，有的還荷槍實彈警戒，以保護現場四百多位觀眾。在台灣看電影，竟有勞出動大批警力，且恐嚇案件不僅發生於台北，其他各地也有類似事件，顯見中國對台灣的滲透顛覆，尤其官方的長臂管轄，已極其嚴重，不容等閒視之。

據國安局提交立法院的報告，從十月起《國有器官》紀錄片在各地播映以來，學校、影城、政府機關、媒體等，共接獲二十八起恐嚇案件；突出中國對台灣長臂管轄屬多維度統戰作為，企圖以滲透、威脅及操控等手段，削弱我國主體性。這次多以VPN（虛擬私人網路）跳板程式寄送恐嚇電郵，來源IP位置不一，有的影城收到實體槍枝、子彈，還有公民團體也遭恐嚇，宣稱預置炸彈，電影一放映就引爆；台北市議會還遭署名「李洪山」者揚言將入場持刀砍人。目前並未發生恐嚇內容所稱放置爆裂物或實際危害等情況，但中國黑手伸入台灣社會，連揭發其強摘人體器官惡行的紀錄片也遭抵制，實囂張至極。

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中國強摘活體器官，在國際社會惡名昭彰。聯合國人權事務高級專員三年前公開指出，中國存在針對被拘留的少數群體，包括法輪功成員、維吾爾族人、藏族人、穆斯林及基督教徒，進行器官摘取，情況令人震驚。當事人可能在不知情或未經同意的情況，被迫接受血液檢測和超音波、Ｘ光等檢查，結果登記於活體器官來源數據庫，以便據以分配。最常被摘取的器官是心、腎、肝、眼角膜。聯合國人權專家多年來關切其間存在嚴重的人權侵犯行為，欠缺獨立監督機制，家屬認領遺體也遭拒。

同樣地，歐洲議會兩年前提出中國持續摘取器官報告決議，呼籲歐盟及成員國每次在人權對話提出中國摘取器官問題，譴責移植濫用，阻止公民前往中國進行器官移植旅遊，並制止中國在波斯灣地區針對阿拉伯富人宣傳維吾爾人及穆斯林的「清真器官」；聯合國應調查中國器官販賣，並遵守世界衛生組織關於器官獲取途徑透明和可追溯性的規範。

在中國，關於活摘器官的指控不斷。二○○六年，遼寧蘇家屯事件曝光，法輪功成員遭強摘器官引發爭議，且事涉當權的紅二代薄熙來。由於中國自一九九九年器官移植量大增，躍居世界第二大，但器官來源廣受質疑；且強摘器官指控案例的範圍，擴及許多省份及機構，國際機構和媒體極為關注，要求其公布相關數據，並進行不受政府干預的獨立調查，以釐清真相。中國對此一味否認，極力阻撓；人權律師高智晟公開表示要調查事件真相，旋於二○○六年八月遭秘密逮捕、酷刑，被以煽動顛覆罪起訴，並遭秘密審判判刑。

長度七十五分鐘的紀錄片《國有器官》，拍攝期間達七年，今年六月於美國曼哈頓電影節獲得「最佳人權紀錄片」獎，也在去年加拿大電影雄獅獎獲得多項提名。這一紀錄片拍攝的難度，在於受害者常遭殺害，屍體被迅速火化，且因手術室被徹底清理，地點流動，找不到犯罪現場，相關資訊歸中國政府所有，無可查閱的紀錄，幸有少數參與者願挺身指證。

不過，活摘器官畢竟駭人聽聞，紀錄片全台灣播放，震撼了許多現場觀眾，也讓台灣人有機會認清中國極權統治危害人權的邪惡本質。尤其對播放這一紀錄片的恐嚇，更激發公眾強烈反應。短短兩個月，台灣地方縣市陸續提案響應，已在台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、基隆、彰化等議會獲得支持，聲援打擊活摘器官惡行。必須強調，中國的器官移植，台灣也有角色。調查中國摘取法輪功成員器官的美國記者葛特曼（Ethan Gutmann）著有《屠殺》（The Slaughter）一書，凸顯事情的本質。台灣作家吳祥輝也說：「中國的活摘器官產業，很多台灣人參與了，很多台灣有名的醫生參與了，很多台灣的權貴參與了。」台灣的參與者，不論只是依循一般醫療商業機制，或有意無意之間成為活摘器官的幫兇，這一紀錄片都值得參考。

事件最值得警惕的，是一部揭發活摘器官惡行而違反普世人權的紀錄片，在台灣上映竟然引發中國當局把黑手伸進台灣，企圖阻撓；出動網軍恐嚇雖未釀成事端，其間作業細節及通路仍須偵辦徹查，以杜絕來茲。

中國出手，恫嚇台灣人不准看它強摘器官的影片，邪惡而無人性的極權本質，台灣人由此看得一清二楚。

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