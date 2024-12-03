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自由廣場》誰最配合政府打詐政策？

2024/12/03 05:30

◎ 林山姆

前一陣子，國內多位財經名人、財經公司甚至證卷交易機構，本尊粉絲專頁遭停權，部分粉絲團遭不名用戶檢舉「違反社群守則」，因此停權一至兩個月。至於社群粉絲團停權大爆發，則發生在一個週末夜驚魂，遭到聲明顯示係「依據當地的法律要求」，一場社群媒體上的真偽大戰，凸顯了兩個重要議題，首要議題是，原來社群媒體有一千種方法可以阻擋這些要錢要命的假廣告，其次是許多「被害人」發現一旦遭封鎖，難以找到正確申訴入口，甚至有被封鎖者被引導至與社群媒體的解答機器人「小濤」說明自己是本尊兩小時，結果只有充滿簡體字的無效回答。

重點是證券投資信託及顧問法第70之1，在去年就明定網路投資廣告必須採「實名制」，違規刊登業者須負連帶賠償責任，當時各大社群媒體代表也信誓旦旦會配合政策，但最後依然無果，面對「社群媒體失控」的議題，各國紛紛採取法律行動，期能堵住社群媒體治理缺口，例如日本富豪前澤式，除具名控告臉書外，更串聯30名常遭冒用的被害人，進行消費者保護的集體訴訟。美國超過40位州檢察長指控社群媒體，刻意部署吸引年輕人上癮並蒐集未成年人個資，進行演算法廣告。英國更在少女Molly自殺後，控告社群媒體使用演算法蒐集未成年資料後，不當投放她有興趣的自殺訊息，最後社群媒體被迫必須負起責任。澳洲國會則在日前通過數位仲介法的補充法「The Online Safety Amendment Act 」決議要求社群媒體必須採取「合理步驟」以阻絕未成年人使用社群媒體。我國除了再推出打詐四法，最具實質意義的是詐欺犯罪危害防制條例，要求社群媒體必須指定法律代表進行類落地等監管措施，治安策略上更積極推出「打詐儀表板」以喚起全民參與反詐的意識。

然而，詐欺仍是全球網路社會最賺錢的黑心事業，社群媒體上假名人投資廣告逐漸減少，取而代之的是「贈書詐欺」、「盜取帳號詐欺」與「交友詐欺」，贈書詐欺甚至還出現「十二強棒球奪冠贈書活動」，面對這些新冒出的手法，難道還要仰賴執法機關再推出新法才能共同治理？眼看社群媒體上滿滿詐欺訊息，網友譏笑其實最配合政策的是詐欺集團？甚至懷疑詐欺集團在暴利驅使下，已經控制了元宇宙？

（作者是警官）

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