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自由廣場》事實勝於雄辯 美國力挺賴清德總統

2024/12/03 05:30

◎ 林逸民

早自賴清德總統競選期間，在野黨就一直放出謠言，聲稱美國不欣賞「務實的台獨工作者」，直到當選後，在野黨仍然不斷散播風聲，此次出訪前，更是繪聲繪影妄稱美國不允許賴總統出訪友邦過境夏威夷，對此，事實勝於雄辯，賴總統出訪不僅當然過境夏威夷，美國還特別選在此時機宣布新一波對台灣軍售，表達全力支持。

賴清德總統啟程之際，美國宣布兩筆重要軍售，一是F-16戰機及電子掃描陣列雷達的零附件與維修服務，提升台灣所擁有的F16戰機的戰備能力，一是戰術區域通信系統服務及相關設備，提升台灣軍事現代化與防空能力。特別選在出訪的時間點公布，象徵意義相當明確：美國支持的路線，就是賴清德路線。

此次賴清德總統出訪友邦，過境夏威夷時，AIT主席羅森柏格因育嬰假到明年一月，自今年八月起任務都由華盛頓總部執行理事藍鶯全權代理，即使休假中，羅森柏格仍特別發文致賀並錄影於僑宴致意，藍鶯更是不遠千里從美東搭機來到夏威夷，親自登機迎接賴清德總統，在機場一同接機的，還包括夏威夷州長、檀香山市長。

藍鶯曾擔任台灣協調處處長、國務院東亞暨太平洋事務局公共外交辦公室副主任，是美國擬定台灣政策的重要關鍵，此次接機與賴清德總統會談，藍鶯透露「彷彿（雙方）拿到同一份談話參考」，這可說是非常明確的表態，亦即美國的台海戰略方向，與賴清德總統的想法，完全一致。

賴清德總統也與夏威夷州長相談甚歡，兩人都是醫師從政，彼此交換心得，賴總統在夏威夷行程滿檔，其中最具重要意義的，是安排參觀亞利桑那號戰艦紀念館，此一安排具有深意。當年，美國針對日本侵略野心，與盟國對日本發起貿易制裁，日本資源告罄，惡向膽邊生，挑起太平洋戰爭，為此偷襲珍珠港，當年的美國掉以輕心，亞利桑那號戰艦上的官兵因而殉難。

美國針對狼子野心的中國，也是聯合盟國發起貿易戰，安排讓賴總統參訪亞利桑那號戰艦紀念館，無疑的是在警告中國，美國已經學到歷史教訓，做好萬全準備，中國別妄想任何偷襲行動。當然，如今的中國根本沒有能力威脅到夏威夷，美國要恫嚇阻止的，是中國偷襲台灣，因此賴清德總統是最適合傳達此一訊息的人選。

從出訪前夕宣布軍售，到出訪迎接規格，再到行程安排，事實證明美國力挺台灣，看重賴清德總統，美國與台灣的結盟穩如泰山。接下來的川普第二任政府，重要內閣官員，清一色全力提防中國、反共、力主對中國課徵重稅，藍鶯的態度，顯然是已經考量「政策延續性」，也就是，川普上任後新政府的態度，正是如此。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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