自由廣場》中國女大生 擊垮馬英九

◎ 莊勝榮

馬英九邀請中國大學生來台訪問，結果我們看到這樣的畫面，台灣棒球隊贏得世界第一寶座，一位女學生說這是「中國台北隊」。曾幾何時有中國台北隊？

「Chinese Taipei」翻譯成中華台北或中國台北，也許都對，但透露兩個訊息，中共長年霸凌台灣，連小小的大學生也來公然侮辱台灣，他「馬」的不用負責嗎？真是飼老鼠咬布袋。長期以來我們用Chinese Taipei參加世界性體育競賽，應該申請更正為第一優先Taiwan名義，如不行，用「R.O.C. Taiwan」名義也是變通之暫時方法。總之，比不倫不類的Chinese Taipei還好，因為台灣不只有Taipei，還有廿幾個城市。Chinese容易被曲解為敵對國之Chinese，豈可不正名乎？

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馬英九號稱哈佛博士，他常說我們是一中憲法，真是不知長進啊！一九四七年十二月廿五’日實施的中華民國憲法，到今年恰好七十七年，經過一九四九年國共內戰，蔣介石代表的中華民國戰敗，中國領土已因戰敗而消失，與中國說再見。因此憲法一中根本是糊塗蛋的看法，背離憲法ABC的常識，且符合中共一九八二年的中華人民共和國憲法前言陷阱：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部份」。他這麼笨拙的憲法觀念，落入中共憲法圈套還不自知，難怪被中共教壞的大學生倒打一把，真是丟臉啊！

馬的無知，造就了跟隨著一起無知盲從。台灣的總統選舉辦了八次，實質就是獨立國家，中共豈有總統選舉？又哪來一中憲法？抑且，憲法增修條文前言說「為因應國家統一前之需要」，充分顯示中華民國與中華人民共和國就是為分裂之「兩個國家」。馬只看十一條「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係以法律規定」，忽視前言的智慧，「國家統一前」就明白述明「我們是國家，對岸也是國家」。這部增修條文憲法是因應統一前需要，未統一前自然是分裂的兩個國家，沒有分裂，哪來統一？這麼簡單的邏輯還硬拗是「憲法一中」，難怪他被中共大學生打敗！馬英九之恥也是國家之恥！

（作者是律師 第三屆國大代表）

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