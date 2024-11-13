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自由廣場》健康台灣必要拼圖／消滅婦女歧視 保障生育自主

2024/11/13 05:30

◎ 黃金舜

我國之「健康台灣」政策，涵蓋慢性病預防、兒童健康、民眾心理支持、原住民族及癌症預防等十一大主軸，然卻未見「婦女健康」主軸；此與我國近年持續建立包含國家人權委員會在內，持續朝「人權立國」的理想邁進，並對包含《消除對婦女一切形式歧視公約》等各項國際公約皆比照聯合國之制度建立公約審查機制，定期邀請各領域人權專家舉行公約審查的形式相較，「健康台灣」政策，卻未見對婦女健康的主要論述，顯為遺珠之憾。

由於生理性別，被賦予生育「天職」的傳統觀念，對婦女造成許多不平等對待，如職場的「玻璃天花板」效應對婦女造成職涯限制。要消除婦女因生理性別及生育機能導致的不平等，重中之重就是讓婦女盡可能掌握生育自主權，包含決定懷孕之時機及「中止懷孕」的權利。《消除對婦女一切形式歧視公約》第十六條第一項e款，即闡明在確保平等之基礎上，應確保婦女「有相同的權利自由負責地決定子女人數和生育間隔，並有機會使婦女獲得行使這種權利的知識、教育和方法」，意即應使婦女能夠自由地決定前述時機之權利。

緊急避孕國際協作小組（ICEC）及國際婦產科聯盟（FIGO）合作草擬之《緊急避孕藥給藥和服務指南》中，強調須提供婦女方便的獲取途徑，且無須經醫師診察而得以完全自主決定是否服用，除可保障婦女前述權利外，更使婦女得以免於為預期懷孕而須承受之以手術、藥物中止懷孕之費用及風險；十大先進醫藥國家中，已有九國列為指示藥，美國（十六歲以下則須醫師處方）、英國、瑞士、加拿大、法國、比利時、瑞典、澳洲及德國，仍列為處方藥之日本亦於二○二三年開始實施藥局販售事後藥的試辦計畫。

我國雖因國際情勢無法完成多數國際公約之締結程序，仍於二○一一年公布《消除對婦女一切形式歧視公約施行法》，以內國法化之形式，使該公約對具我國內國法效力。我認為，緊急事後避孕藥轉類，便是保障婦女健康權益不可或缺的拼圖，應儘速施行以符合人權立國之目標，完成「健康台灣」缺乏的拼圖。

（作者是總統府國策顧問、藥師公會全國聯合會理事長）

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