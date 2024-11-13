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自由廣場》（林保華專欄）川普將如何面對騙子習近平？

2024/11/13 05:30

川普當選美國第四十七屆總統，習近平循例電賀，聲稱「歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷」。這顯然是習近平在向川普求和，以挽救其潰敗的經濟。但習對鬥爭「其樂無窮」，真心相信「合則兩利」嗎？當然不信，習的信條是「黨領導一切」，美國與川普須聽命共產黨的領導，才有「兩利」。而兩利中最主要是「己利」，「他利」則看習近平願意讓出多少，就如當年藩屬來天朝朝貢時，天子願意賞賜多少那樣。

川普要如何得到「歷史昭示」？不必從古今中外浩瀚的歷史去尋找，單從他第一次當總統的四年，就有許多昭示。習近平派親信劉鶴到美國簽署的貿易協定，這不是「合」的象徵嗎？習卻加以推翻，難道習對「合」還有其他解釋？莫非美國被中國偷光知識產權，甚至美國被中國吞併才叫作「合」？那其實是「合則單利」。在川普任內，中國在香港鎮壓反送中運動，後來更施行國安法，中英有關香港的聯合聲明成為中國口中的「歷史文件」再成為「廢物」，同理，美國與中國簽署的任何聯合公報、協議還能有什麼價值？一切都由中國說了算。

二○二○年無法連任是川普的切膚之痛，最主因是美國遭受中國武漢肺炎入侵。川普針對疫情與習近平在二○二○年二月七日通電話，卻被習欺騙，習聲稱「有關工作正在逐步取得成效，我們完全有信心、有能力戰勝疫情。中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變。」川普信以為真，加上世界衛生組織秘書長譚德塞的協助欺騙，導致美國鬆懈防疫而大流行，川普親睹靈車大排長龍的慘況。美國要求調查疫情源頭以協助防治，也遭中國拒絕，導致武漢肺炎在全球流行，帶來無可估計的損失。而在習近平最嚴厲的「清零」政策下，中國竟是最晚結束疫情的。可見習是徹頭徹尾的騙子，川普還能信他？

全球另一個火藥庫的南海，也顯示習近平是騙子。習二○一五年九月廿五日在白宮玫瑰園與美國前總統歐巴馬會面，聲稱中國在南沙群島的有關建設活動，並不針對、不影響任何國家，也無意搞軍事化。但美軍印太司令阿基里諾二○二二年三月指出，中國至少有三座南海人造島礁：美濟礁、渚碧礁、永暑礁，已完全軍事化，更早還有西沙群島的永興島。中國在二○一六年拒絕海牙國際法庭有關南海島礁主權爭議的裁決，逕自在南海危害航行自由。聲稱「和平統一」台灣，卻不斷軍演騷擾、穿過海峽中線。這一系列違背承諾的騙子行徑，都可能引發新的戰爭，中國就是罪魁禍首。

拜登一再向中共保證美國沒有改變中國政權的企圖，川普則明白認為中國就是「敵人」，即使有什麼談判交易，相信也不會犧牲美國與主要盟國的國家利益。

（作者林保華是資深時事評論員）

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