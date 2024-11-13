自由廣場》（鏗鏘集）城市詩風景

◎ 李敏勇

台北市大安區光武里是忠孝東路、復興南路、市民大道和敦化南路之間，一個商業和住宅區域混合的地域，從前頂好巿場是座標，現在則是SOGO百貨忠孝店。頂好巿場臨忠孝東路廣場原是瑠公圳，從左前方延伸右後方，穿經SOGO百貨忠孝店後方，穿過復興南路，延伸過新生南路，滙合新生大排流經新生北路高架橋下，流注基隆河。頂好巿場前，SOGO百貨忠孝店後，現在是瑠公圳公園。

阿扁市長時代，瑠公圳公園，SOGO百貨忠孝店後方區域設置了一塊詩碑：詩題是〈日出印象〉，迎向東面，是一首二十九行詩：

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「翻過夜的書頁／越過夢的褶曲／

光耀的手／從地平線伸出／綻開草地的牽牛花

⋯

日出就像詩的開啟／⋯

經過夜與夢／種子在光與熱中／獻身／

繁茂成枝與葉／伸入土地／伸向天空⋯

當初，瑠公圳公園翻修，熱心公益的里長徵求我提供詩作，選用這首詩。里長是人民作主運動成員，參與多次環島苦行，對台灣有文化想像。歷經多年，台北市長也換了多位。歷經多次公園整建，〈日出印象〉詩碑都在那兒。

公共設施整建似乎是公部門的例行公事，配合預算編列的必要作為。這個年度又大興土木，水泥舖面變大變多了。似乎為了時興的假日市集，市埸比公園，宛如水泥地比植裁。詩算什麼？說拆就拆；不，沒說拆就拆了。

市政府的公園管理就這麼回事？公園講求的不是林木扶疏嗎？怎麼水泥舖地愈來愈多？

還好，台北市光武里還有一面詩碑，是在敦化南路向東面的瑞記珠寶，這家店的黑色花崗石牆柱鐫刻我的詩行，紀念二二八事件：「樹仔會伸上天／⋯看著天星在閃熾」。珠寶店的主人也是人民作主運動成員，出生二二八事件發生當年，牆柱上的詩是為了記念父母。

刻在珠寶店牆柱的詩行不會像市府施設一樣被任意消失，這是私人產業，行人在巷口等紅燈時駐足觀看，有時小孩在大人身旁朗讀，沉浸詩的意味。城市的詩風景對映著城市的文化心。

（作者是詩人）

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