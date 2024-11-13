自由廣場》中配發聲挺台 中共惱怒霸凌

◎ 蔡敏雄

在台中配超過卅八萬人，除了部分是中共統戰滲透的親共分子之外，近年來，數十位年輕高學歷的中配，認識台灣後高度挺台，經常自發性拍攝YouTube影片，分享台灣民主選舉，比較兩岸生活差異，並介紹台灣的「醫療、法治、政府效率」比中國好。

面對這些中配的真心話，中共不自反省卻惱羞成怒，不但派人干擾中配YouTuber的創作自由，更發動網軍展開卑劣攻擊，謾罵為「民族敗類」、「綠配蛙」，被台灣政府收買，甚至威脅她們在中國的家屬。

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獨裁中共踐踏民主法治、政府貪官污吏奢談效率，國際社會皆知，自不待言。中國的醫療品質更遠不及台灣。根據《CEOWORLD》雜誌分析一一○個國家和地區的醫療保健系統整體品質，針對醫療保健專業人能力、成本、藥品供應及政府準備情況評分出二○二四年醫療保健指數，台灣以總分七十八．七二分奪得第一，中國只有四十一．四分，排名第四十六，看不見台灣的車尾燈。且中國的醫保引起許多中國人不滿，痛批看病難、看病貴、特權階級佔有相當醫療資源。在中國經濟低迷之際，醫保費居然急遽調漲，廿年間從十元人民幣漲到三八○元，漲幅近卅八倍，而同期居民平均年收僅僅增長七倍。而保費調漲，醫保給付卻大幅縮水。台灣赴中自認是「中國人」、以中國為「祖國」的藝人，他們抱病都跑回台灣享受健保，為何不留在「祖國」醫治？不言可喻，中國醫療條件豈能與台灣相提並論？

在台灣享有民主自由生活方式的挺台中配們，其影片呈現出兩岸的真實差異，對專制中國的洗腦教育是一記耳光，這些良心中配令人刮目相看，國人應予肯定暨聲援。

（作者是同愛小兒科內科診所醫師）

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