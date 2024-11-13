自由廣場》民主 民權 民生／揚棄狹隘的民族主義

◎ 陳文卿

十一月十二日是孫中山誕辰日，現雖久已未聞「國父紀念歌」四處傳頌，但孫中山的影響仍四處存在著，最明顯的就是孫中山所主張的三民主義。國民黨除奉孫中山為總理外，更將三民主義寫入黨歌、國歌。

三民主義中，民權主義提倡主權在民，民生主義則要讓人民安居樂業。這些大體上都是可接受的理念價值，可是民族主義就似乎就有重新檢討的必要了。

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孫中山提出民族主義的時代背景是，因滿清末期國勢積弱不振，受列強欺凌。因此提倡民族自決，呼籲中國人民站起來，團結一致抵抗外族侵略。然時序推演至廿一世紀，世局已遠超乎孫中山在百年前的思維。以中國為例，擁強大軍事武力，根本不必擔心外族欺凌，反倒是鄰近國家畏懼受中國欺凌。

在中共獨裁統治下的中國，將民權、民生棄若敝屣，只獨尊民族主義。習近平口口聲聲強調的「中華民族的偉大復興」，更是將民族主義無限上綱，拿來遮掩要併吞台灣的野心。

民族主義發展的極致就是種族主義。拿以巴衝突為例，固然涉及到領土、宗教與生存權等複雜問題，但千百年延續不斷的種族意識，認為「非我族類其心必異」，因此處心積慮想殲滅對方，這個跨越世代的仇恨，是永遠無解的難題。二次大戰期間，納粹對猶太人趕盡殺絕，也是希特勒的民族優越感作祟。

因此，意識型態衍生狹隘的民族主義，可能是當今世界之所以動盪不安的禍源之一。

美國國務院曾於今年四月發布「二○二三年人權報告」，將中國持續在新疆對維吾爾族人遂行種族滅絕，與俄羅斯迫害烏克蘭、以色列和哈瑪斯在加薩的衝突等，都並列為重大違反人權的事件。因此，基於地球村中各民族一律平等的理念，以及對抗強權壓迫的目的，或許，我們應將狹隘的民族主義應修正為「人權主義」，並將尊重所有的生命視為普世價值。

地球村的年代，各民族間互相往來、移民、通婚已屢見不鮮。病毒以及因氣候變遷導致的乾旱、洪患，以及資源匱乏等重大危機，才是全人類不分彼此都必須共同面對承擔的。也就是說民主、民生遠重於一切。我們應以聯合國的十七項永續發展指標（SDGs），為全球的永續發展共同努力，並揚棄狹隘民族主義。

（作者從事環保服務業）

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