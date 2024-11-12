社論》從川普震撼理出妥善因應之道

美國大選，七十八歲的川普捲土重來，再度當選總統，一週來，包括台灣在內，許多國家紛紛於「川普震撼」之際，解讀、評估、預籌因應新形勢。民主國家大選，不僅是「民之所欲」的具體表現，也展示了社會思潮及價值觀。川普勝選，連同共和黨在國會及州長選舉大獲全勝，凸顯過去四年執政的民主黨，處理物價高漲、非法移民等招致民怨，而二十年來盛行的自由派意識形態及作為不得人心。民調及投票分析顯示，川普在男性、西班牙語裔、首投族、搖擺州都頗有斬獲，處理經濟、危機的能力較獲肯定，強人領導風格為多數選民青睞。

我國是受川普再度入主白宮，可能衝擊較大的國家之一。評估其第二任期可能作為，端看個人基本理念作風，競選期間的言論主張，參考第一任期對我國政策，也需考量美國內外變數。川普競選時對台灣立場模糊，沒有承諾出兵協防，僅含糊說不會讓戰爭發生。最受關切的，他指台灣面對中國脅迫，且「搶走」美國晶片產業，須交付美國更多「保護費」。

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川普從商界崛起，從政以務實取向、善於交易著稱。他揭櫫美國優先，要「讓美國再度偉大」，重視對等主義及公平貿易，不惜訴諸保護主義，以關稅為手段平衡貿易，也有傳統的孤立主義色彩；民粹、霸氣、敢於打破陳規，使盟友與對手都難以捉摸。

無論如何，戒慎恐懼，反求諸己，是我國面對新形勢，應有的心態及準備。從而，評估川普震撼，不僅關注新局可能如何衝擊，也要自問我們在力保台灣自身安全壯大之路，是否竭盡所能，善盡其責。

以安全為例，各方大都聚焦於國防經費占國內生產毛額比率，從現今的接近二．五％到三％、五％或甚至十％。相較於有明顯外患的南韓、以色列，甚或美國，台灣的國防支出明顯偏低。最足以凸顯美方人士認為台灣自我防衛決心不足的，可以《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）的看法為例。兩度得過普立茲獎的他，年初前來台灣觀察大選，指出：明確事實是，台灣不願為自己的安全做出重大犧牲…與美國、以色列或愛沙尼亞相比，台灣的國防支出占國內生產毛額比率較低；現在只要求一年兵役（男性）；此外，台灣正逐步淘汰核電廠，而核電廠對因應封鎖的能力至關重要，在台灣進口能源佔九十八％的情況，核電廠可提供自產電力。

國防經費、兵役役期、能源安全三者，是紀思道認定台灣自我防衛意識和決心不足的論據，他因而不贊成把行之有年的協防台灣「戰略模糊」，改為「戰略清晰」。從川普講求「交易」互動的作風著眼，哈佛大學教授奈伊（Joseph Nye, Jr.）曾言：「你能為我做什麼？而我又該為你做什麼？」是台灣可能面對的川普政府基本反問，也是應有的自問。感受川普震撼，我們理應自問：如果不願為自己的安全盡力付出，如何能期待美國子弟為台灣打仗？

經濟方面亦然。過去二、三十年，台商不顧李登輝總統「戒急用忍」政策勸阻，大膽西進，助成中國經濟崛起，以致如今在台海耀武揚威，我國飽受脅迫及打壓。川普第一任期，一改尼克森以降「藉經貿改變政治」的一廂情願，對中國開啟貿易戰，科技戰繼之，也才逐漸扭轉了台灣經貿投資集中於敵對國家，而自貽伊戚的明顯錯誤。台灣今年前三季對美國出口比重攀升為二十五年來最高的二十四．一％，去年對美投資比重升為四十一．一％，與件數都居第一位。

就此而言，台積電美國廠下月即將開張，一如其到日本、德國投資設廠，都是生產、供應接近市場的商業考量，對台積電、台灣整體產業經濟來說，利大於弊。台灣經貿產業與先進國家密切連結而上進，才是長期穩健發展之必要；大膽西進、投資敵國，整體必受其害。川普即將帶來的新局，正是我國強化上進的契機。經濟部日前宣稱，打算協助台商撤出中國，以降低川普政府高關稅政策衝擊；但台灣更必要的，應是把握機會，積極促進企業投資美國，從製造業到無人機產業，台美兩國都有進一步強化合作的必要。

必須強調，川普的中國政策，台灣也是利害關係者；中國必使出全力，渲染川普的不可測，也動員其同路人，離間破壞台美關係。近年台灣社會出現的「棋子論」、「疑美論」、「反戰」等論調，若只把矛頭指向戰後至今台灣安全盟友美國，卻無視最大且唯一安全威脅的中國，國人應警覺其叵測居心而反制。

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