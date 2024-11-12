自由廣場》不必對川普政府人事窮緊張

◎ 林逸民

川普第二任期的政府將如何組成，全球都在關心，台灣媒體與各界更是每日一猜，彷彿此事就此決定台灣命運。川普目前公布第一個要職是白宮幕僚長由競選總操盤手蘇西威爾斯出任。蘇西作風低調，罕有公開露面，幾無公開發言，是神祕角色，川普形容她是「冰娘子」。白宮幕僚長一手掌管所有的政策推動，蘇西沉默寡言的人格特質，乍看很難判斷其政策方向想法。

蘇西於二○一六年川普競選時加入團隊，負責佛羅里達州的選務，她加入主因，是認為共和黨墨守成規，無法為美國解決問題，需要川普的外來刺激，才能帶動真正改革，可見她與川普一樣，認同美國欲達成穩定的世界和平，必須重振生產力，並且積極運用力量，而非空言「對話」。

請繼續往下閱讀...

蘇西在川普二○二一年聲望谷底時獲聘為總操盤手，川普之前兩次大選一勝一敗，但共同點是內部鬥爭頻仍，組織混亂，內耗導致無法發揮最大力量，蘇西接手後將競選團隊打理得井井有條，是川普以遠少於賀錦麗的募款卻能大勝的原因之一。有蘇西主導，預期川普第二任期的政策推動將更具效率。

川普已點名初選曾與他競爭的妮基海莉，及「最友台前國務卿」龐皮歐不會入閣，許多人有各種解讀，我們都盼台灣之友能出任要職，但國務卿相當於我國外交部長，若做過外交部長再度入閣，當什麼都尷尬，這不代表龐皮歐被川普討厭。像龐皮歐這樣學識經驗均是一流的人才，政府官職之外，還有很多能發揮的舞台，期待他能很快一展長才。

川普政府的人事很快就會底定，不須猜猜看，而我們也完全不必從人事猜測川普政策方向，因川普與副總統范斯都堅定認知中國是美國與全球的最大威脅，美國民意也是如此，而各要職的可能人選幾乎全數主張對抗中國，不論誰上任都一樣。

川普總是要求盟友須「自助而後人助」，台灣要讓川普瞧得起，一定要展現防衛決心，積極加強軍備，自我防衛是任何一個正常國家本應認真做的事，難道還有勞川普敦促才要做？

不論誰當美國總統，不論任用哪些人才，台灣都要自立自強。與其整天猜測美國人事，不如反求諸己，台灣內部需有共識，團結一致對抗最大威脅，國家才能生存且讓世人瞧得起，這是不變的道理。

（作者是福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法