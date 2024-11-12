晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》20萬人夜騎開封 中國青年巨大苦悶

2024/11/12 05:30

◎ 廖明輝

「夜騎開封」起源於今年六月，一群鄭州大學生騎上共享單車，穿越五十公里，歷數小時夜間騎行來到開封，一嚐開封的「灌湯包」，到本月八日這晚，夜騎超過廿萬人，一位大學生說「我們是為了青春的發洩」。這場自發性的「青春飛揚」熱血之旅，反映當前中國青年面臨的壓力、焦慮及對未來的無奈。

對鄭州大學生而言，「夜騎開封」提供他們從壓抑的學校生活短暫逃離的機會。鄭州有四十多所大學，大多位處偏僻且封閉式管理，大學生社交圈和活動空間狹隘，逐漸催生出內心深處的焦慮與壓力，尤其面對考研究所、求職、公務員考試等重重挑戰，焦慮情緒愈發強烈，大學生感覺像被困在無法喘息的小屋裡。

「夜騎開封」也反映中國當前青年群體的社會心理狀態。他們渴望共同參與一場大規模的「集體行動」，尋求某種群體歸屬感。中國年輕人愈來愈多成為「四不青年」（即不找對象、不結婚、不買房、不要孩子），年輕人選擇迴避不確定的未來，試圖以夜騎這種非常規方式，在社會秩序之外，創造屬於自己的快樂與自由。無論一路上互相加油，或抵達目的地後的歡呼雀躍，都是集體的「青春發洩」。

但這卻引起中共戒懼，即使「夜騎開封」毫無政治意味，仍讓中共充滿猜忌，中共呼籲青年要奮鬥拼搏，卻同時對青年的自發活動產生不信任，這種衝突投射出中國社會治理的深層矛盾。面對青年高漲的失望與疏離，以及畢業即失業的困境，單憑強力管制禁止，無法解決問題，甚至可能激化矛盾，埋下未來隱患與爆發點。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書