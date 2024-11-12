自由廣場》20萬人夜騎開封 中國青年巨大苦悶

◎ 廖明輝

「夜騎開封」起源於今年六月，一群鄭州大學生騎上共享單車，穿越五十公里，歷數小時夜間騎行來到開封，一嚐開封的「灌湯包」，到本月八日這晚，夜騎超過廿萬人，一位大學生說「我們是為了青春的發洩」。這場自發性的「青春飛揚」熱血之旅，反映當前中國青年面臨的壓力、焦慮及對未來的無奈。

對鄭州大學生而言，「夜騎開封」提供他們從壓抑的學校生活短暫逃離的機會。鄭州有四十多所大學，大多位處偏僻且封閉式管理，大學生社交圈和活動空間狹隘，逐漸催生出內心深處的焦慮與壓力，尤其面對考研究所、求職、公務員考試等重重挑戰，焦慮情緒愈發強烈，大學生感覺像被困在無法喘息的小屋裡。

請繼續往下閱讀...

「夜騎開封」也反映中國當前青年群體的社會心理狀態。他們渴望共同參與一場大規模的「集體行動」，尋求某種群體歸屬感。中國年輕人愈來愈多成為「四不青年」（即不找對象、不結婚、不買房、不要孩子），年輕人選擇迴避不確定的未來，試圖以夜騎這種非常規方式，在社會秩序之外，創造屬於自己的快樂與自由。無論一路上互相加油，或抵達目的地後的歡呼雀躍，都是集體的「青春發洩」。

但這卻引起中共戒懼，即使「夜騎開封」毫無政治意味，仍讓中共充滿猜忌，中共呼籲青年要奮鬥拼搏，卻同時對青年的自發活動產生不信任，這種衝突投射出中國社會治理的深層矛盾。面對青年高漲的失望與疏離，以及畢業即失業的困境，單憑強力管制禁止，無法解決問題，甚至可能激化矛盾，埋下未來隱患與爆發點。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法