自由廣場》中共燒腦的「青春沒有售價，開封就在腳下」

◎ 陳俐茹

中國鄭州的大學生組織了自發的夜間騎行活動，從鄭州到開封約五十公里，其靈感來自幾名女大學生的一次騎行，她們為了品嚐開封著名的灌湯包而出發。故事在社交媒體迅速傳播，激發更多大學生參與，他們研究共用單車平台的計費漏洞，利用不收取調度費的深夜出行。說到底是「特種兵旅遊精神」的延續，也是主打一個性價比。

從疫情解封的壓抑釋放，過渡到夜間集體的歡快騎行，活動充滿象徵意義，代表中國大學生對自由的渴望，對服從聽話的反叛。媒體描繪大學生群體藉由集體行動，實現某種形式的「鄭汴一體化」，用單車之旅連結兩座城市，鐵血跨越城市與城市間的距離感；通過這次騎行，大學生挑戰常規的出行模式，無意中還躍為「文化符號」，讓古城開封的文旅煥發光彩，黑壓壓的人潮帶來錢潮，簡直是老天爺賞飯吃，當開封城上上下下摩拳擦掌準備拼經濟，沒想到一下就變成「夢醒時分」。

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十一月九日下午，鄭州和開封的公安同日聲明，對很多道路進行全面交管；鄭州很多大學宣佈封校，禁止學生夜騎；學生騎行的鄭州共用單車：美團單車、哈羅單車、清桔單車的運營公司，在週六共同發佈聯合公告，宣佈單車不准騎出所在區域，否則就遠端封鎖，封路、管制單車、不許出校門，三管齊下。

在我看來，這不只是大學生的青春能動，更是社會結構與體制對青年個體自主行為的審查與壓制。即使這些騎行者並無政治訴求，但只是集體行動、組織能力和跨越城鄉的熱情，中共也產生政治驚疑，擔憂演變的不受控。

「青春沒有售價，開封就在腳下」，熱血衝動不失浪漫的青春被具象化，單純的青春讚歌，也是對壓抑與束縛的反彈，正是這種青年文化的自發與個體能動性的交融，推動許多文化流行與突破，就像「淄博燒烤」、「天水麻辣燙」和「特種兵旅遊」一樣，大學生的行動經常成為一個城市流量突破的契機。

對鄭州一百多萬大學生來說，夜騎開封其實是他們對「內卷」文化的反叛，對「青年高失業率」的無助。青年渴望透過行動找到存在感與個體意義，以更清醒的標出時代價值，不只是軀體的運動，更是心理的紓壓，短暫感受不拘的自由。

這事件為中國的城市文旅發展、青年文化理解及青年自由的思考帶來挑戰與啟示，中國政府如何避免過度管控，將成為社會內部治理的重要課題。

（作者是法學博士、台科大專利研究所助理教授）

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