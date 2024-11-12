自由廣場》台積電是台灣國力的延伸

◎ 汪志堅

台積電被稱為是台灣的護國神山，近來更在美日、歐洲投資建廠，早就是領先全球的超級企業，國人亦與有榮焉，咸以台積電為榮。但網路上卻出現許多近似認知作戰的錯假訊息，刻意散播台積電已不是台灣公司的偏差錯誤觀念。

美國證券市場確實可買到台積電存託憑證，且台積電的外資比率確實高，然而，這正是世界各國投資人對台積電的高度肯定，更是台積電被稱為護國神山的最重要關鍵，由於利害相關，世界各國投資人基於關心自己的投資利益，從而也關心台灣的利益，這也是台積電被譽為護國神山的主要原因。

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大家要有基本認知，台積電是「不折不扣的台灣公司」，台積電最核心的人才、技術、經營管理，都掌握在台灣人手中。台積電赴美投資，台積電握有一百％股權，具備完全主控權。台積電赴日投資，雖然稱為日積電，但台積電擁股八十六．五％，握絕對主導權。台積電赴德投資，雖稱為歐積電，但台積電佔股份七十％，亦擁絕對主導權。而且，無論是美國廠、日本廠、歐洲廠的骨幹人才，全部都是台灣人，這些海外廠是「不折不扣的台灣公司」，將這些廠設為是護國神山的延伸，完全正確。

誣指台積電在掏空台灣，這是惡意唱衰、削弱台灣的謠言。台積電在美日歐建廠，但台積電最大產能仍然在台灣，即使有一連串國外擴廠計畫，在台灣的國內產能仍維持八到九成，台積電目前最賺錢的三奈米製程，地點就在台南科學園區。台積電最先進的下一個製程：兩奈米製程，正在高雄和新竹建廠。台積電最根本的研發能量，全球最強研發中心設在新竹。台積電完整的半導體供應鏈，就在台灣每一個角落，無可取代。

中國對台灣虎視眈眈，台海安全需要全球的力量來維繫，台積電能吸引全球投資人的資金，代表全球很多投資人將因而重視台灣安全，而台積電的美國廠、日本廠、歐洲廠都順利建廠，也代表台灣在這些國家的影響力同步增加，在半導體的世界裡，台灣與美國、日本、歐洲成為命運共同體，台積電自然而然成為台灣的護國神山。

（作者是台北大學資管所特聘教授）

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