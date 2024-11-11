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社論》「台灣2.0」應對「川普2.0 」

2024/11/11 05:30

美國總統選舉結果，川普強勢回歸，使得原本處於對抗的世局，更增添不確定性的風險，全球如何面對升級版的「川普2.0」，無論是美國的盟友或敵人都絞盡腦汁，籌謀對應之策。特別是台灣，因為遭到川普多次點名批判︰一，搶走（或偷走）美國的晶片生意；二，要求台灣交付「保護費」，因此位於川普暴風圈之中，必須更謹慎應付川普2.0的變局。

川普重返白宮，對台灣的利弊得失，言人人殊，令人莫衷一是。多數學者因為有川普第一任力挺台灣的作為，而認定其人雖偶有出言不遜，但基本上只是選舉語言，不會對台灣造成壓力；但看衰者卻發出警語，預示台灣不能輕忽川普再起的風險。對台灣政局常有精闢分析的日本學者小笠原欣幸即憂心指出，川普當選成為台灣惡夢的危險徵兆，對中嚇阻結構受衝擊，局勢恐將有利中國。然而，信心滿滿，卻是多數國人的認知。樂觀派的重要論據，認為台積電的晶圓代工，是一門獨創的製造模式，非但不是從美國偷走的概念，更是全球半導體大廠不願投入的領域，加上台灣工程師刻苦耐勞的職人精神，始締造出獨霸全球先進製程的台積電傳奇。其次，台積電為因應全球地緣政治風險，加上歐、美、日各國的優惠補貼與大力拉攏，已至美國、日本、德國投資設廠。凡此可說有效分散地緣政治衝突風險，對於自由世界而言，乃是共創榮景的雙贏結果。

又有一說，川普可能取消對台積電設廠的補貼，而採取提高關稅的策略，迫使台積電為避免高關稅，自發前往美國設廠。企業常有因關稅影響而轉移生產基地的作法，川普提高關稅，或許可以迫使台積電在沒有補貼下仍赴美國設廠，但補貼的目的是為抵銷在美國生產成本較高的負面衝擊，並非美國的慈善作為。而成本的增加，將會反映在物價上，引發通膨惡化。此次賀錦麗敗選的重要原因之一，乃是拜登執政四年，人民飽受通膨之苦，難道川普要重蹈覆轍？因此，川普選舉時，對台灣半導體說了重話，但在落實為政策時，必定會有符合現實狀況的修正。重要的是，台灣半導體供應鏈如果夠強大，就能夠應付外來的嚴苛挑戰，國人不必太過憂心。

此外，川普要求台灣支付保護費一說，本來就不是新鮮事。在其第一任時，即不斷要求日、韓、北約等重要盟邦增加國防預算，提高分擔美國駐軍的費用，並非單獨要求台灣。換言之，保護費議題，係美國盟友共同面對的問題。實際上，遭點名的各國也都樂於提高美駐軍費用的分擔額，也增加國防預算，以應付日益升高的地緣政治衝突。以韓國為例，在美國大選前夕，南韓緊急與美國簽署了新的韓美防衛費用分擔協議，預計自二○二五年起，韓國將以每年八．三％的增長幅度提高分擔駐韓美軍的費用。近日北韓頻頻試射飛彈，甚至派兵協助俄羅斯，因此朝鮮半島的戰爭風險絕對不亞於台海、南海，南韓提升軍力，並提高美駐軍的分擔費用，是自衛所需，不必視為美國的強迫。而台灣的國防預算雖未達到GDP三％的標準，但也是年年增加，往使用者付費的方向努力，絕對不是把美國的協防，當成白吃的午餐。尤其，若把對美採購先進武器，當成「保護費」的一種型式，可以實質強化台灣的防衛能力，因此更加鞏固美台軍事合作，對台灣反而有重大助益。

其實，比對川普、拜登時期的美台關係，台灣對川普重返白宮更加不必疑慮，因為川普第一任時，台美關係甚至比拜登時代更好，可說是一段台灣外交、軍事、經濟的黃金歲月。川普1.0時，國安與外交團隊重要成員多數力挺台灣，與台灣的官方往來更多所突破與升溫。二○一七年，川普簽署《二○一八財年國防授權法案》，支持台灣派員赴美受訓、邀請台灣軍隊參與軍演等。二○一八年美國通過《與台灣交往法》，「允許各級官員到台灣，會見對口官員」。在對台軍售方面，現任拜登政府至今對台軍售十七次，總金額七十七．二億美元，川普任內則是十一次，金額高達一八三．四億美元。而且川普傾向於樂意出售較先進武器，比較不在意中共的反應；反觀拜登對台軍售較有顧忌，交付期更一再延宕。因此，台灣若能藉由交保護費之名，爭取有利台灣防衛的更先進武器，未始不是一樁好事。

川普2.0時代來了，川普是商人出身，政策充滿不可測的變數，加上美國社會似乎有回歸孤立主義、保護主義的氛圍，反觀俄羅斯、中國、伊朗、北韓的邪惡軸心，日益猖狂，不斷滋擾生事，這是全球的共同挑戰。對台灣而言，考驗尤其嚴苛。不過，檢視川普第一任的美台關係，台灣是美中貿易戰的受益者，之後更成功通過疫情的衝擊，使台灣由國際孤兒成為績優生，備受國際社會的關切與讚譽。由此觀之，川普2.0 固然充滿變數與挑戰，但相信台灣必須升級為台灣2.0，才能克服川普2.0的挑戰，再度讓世人刮目相看。

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