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胡，怎麼說》「三分珍」三分鐘三光劫財亂台兵法

胡文輝

胡文輝

2024/11/11 05:30

◎ 胡文輝

「三分珍」掏空預算、虛化中央、搶錢禍國、劫財亂台，只花三分鐘！

「三分珍」三分鐘就宣布初審通過國民黨版財政收支劃分法修正草案，比當年半分鐘通過兩岸服貿協議的「半分忠」張慶忠，時間長兩分半，但危害國家的程度，一點都不遜色！

陳玉珍在立院財委會藍白委、綠委爆衝突後，自稱門牙被綠委打斷掉，但經立委黃捷等比對之前影像，發現「三分珍」本來門牙就缺齒呈「無齒」狀態，卻謊稱衝突中遭打斷、藉此誣賴綠委暴力。（資料照）陳玉珍在立院財委會藍白委、綠委爆衝突後，自稱門牙被綠委打斷掉，但經立委黃捷等比對之前影像，發現「三分珍」本來門牙就缺齒呈「無齒」狀態，卻謊稱衝突中遭打斷、藉此誣賴綠委暴力。（資料照） 

「三分珍」陳玉珍六日在立院財委會上，藍白委、綠委爆衝突後，自稱衝突中門牙被綠委打斷掉，但經立委黃捷等比對之前影像，發現「三分珍」本來門牙就缺齒呈「無齒」狀態，卻謊稱衝突中遭打斷、藉此誣賴綠委暴力，提供紅媒、網紅、赤粉、白粉、網軍炒作假消息、抹黑綠營的資材。

無齒事件被揭發，引來「無齒更無恥」的廣大譏評，「三分珍」之後才坦承，那是已鬆脫的假牙。三分珍與半分忠都是紅統勢力的統戰棋子，但相較之下，無齒「三分珍」比「半分鐘」厚顏程度勝出三分以上！

在此笑談「三分珍」無齒、更無恥，其實藍版財劃法內容讓人心驚肉跳，因為「三分鐘」背後的陰謀實在很大，它打著把錢下放到地方的外衣，包藏的禍心就是︰掏空中央預算、虛化中央政府、弱化國防安全…，說穿了，就是把錢搶光、分光、花光的「禍國亂台」三光兵法！

若國民黨版財劃法完成立法，財政部計算，中央政府將被挖走六六一二億元、加上現行統籌稅款及兩項補助款，撥給各市縣府的錢共一兆六七六四億元，錢被挖走了、事仍在中央，扣掉中央政府法定義務支出達一兆八一四四億元，中央可用財源明年僅剩一一五七億元，比一個新北市府的統籌稅款一二五一億還少。

預算遭藍白掏空，中央政府馬上就嗷嗷待補，飢餓沒錢談什麼造潛艦、買新機、飛彈強化國防？談什麼打詐反毒？勞、健、公三保補貼呢？社安、社宅、農業、文化支出…，錢被挖走，賴清德的政見支票都成了畫餅！

各市縣政府目前大都是藍白執政，六六一二億落到嘴裡，藍白將分到七十七％超級大塊一年五千多億大肥肉，大問題有二，一、中央飢又瘦、地方飽更肥，各縣市長為所欲為把錢分光、亂花錢蓋蚊館、鋪假草皮等等消化錢！二、本就貪影幢幢的地方政壇，錢多多貪污枉法更多多。

再問藍版財劃法為何而修？無非就是︰掏空預算、虛化中央、弱化國防，把錢搶光、分光、花光的「劫財亂台」三光兵法！

（作者為資深媒體人）

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