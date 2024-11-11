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自由廣場》名下沒車不會貪？ 陳佩琪的謬論

2024/11/11 05:30

◎ 陳建志

北檢偵辦京華城弊案，日前二度約談前台北市長柯文哲妻子陳佩琪。陳佩琪週末接連在臉書替柯文哲發聲，繼稱柯替北市還債、將特別費給員工當績效獎金、名下無車後；再度整理出兩人薪資收入佐證兩人身為醫師高收入。有趣的是，反覆訴諸「勤儉的人不會貪污」與「有錢人不會貪污」讓人錯亂。

雖然不難看出陳佩琪仍想透過詭辯的文字遊戲，重新樹起柯文哲的清廉人設，但勤儉持家與高收入部分互斥，無法解釋的金流、開銷、置產質疑未消除，問A答B的手段，讓民眾甚至支持者失去耐心。而當初前新竹市長高虹安被踢爆出入有保時捷接送，也是廠商提供車輛。當年連勝文選舉，不只名下無車，還無房，卻也是開豪車、住帝寶。

眾所周知，各種補貼、禮物、無償服務的背後必定有人出錢。但多數人不願承認，對於特權階級的各種好處是羨慕又嫉妒。柯文哲素人新政乘此風而起，如今是覆舟滅頂。坦白說，連勝文、陳佩琪差別僅在花誰的錢，連勝文花自家的錢，住親戚名下的帝寶，你奈他何？若得便宜的原因，立基於某些人對於公職權力的討好，就是貪污。

收賄的手法千變萬化，法律特別以「不正利益」概括，非列舉的手法，免費提供豪華車輛接送，免費入住豪宅、飯店住宿券、演唱會門票，過去判決書內的事例罄竹難書。素人首次參選尚可裝無辜，柯文哲已非素人，從政有權就有錢的體會，比起老百姓更能了然有心。

陳佩琪臉書文，煽動的是感情，用在與選民建立情緒交流，藉以讓選民以情感投票，而非理性選擇，其中典型的手法，就是敘述小故事拉近距離，網路時代則會附上一張生活情景照片。類似敘事手法自古有之，不論古代君王或現在政治人物，都了解控制政治力量的成敗取決了解人性的成因，但此種把選民當成思考題材，而非參與者的工具手法，令人不齒。

作家赫胥黎名言，人們從歷史學到最重要的教訓，就是人類無法從歷史中學到任何教訓。或許未來又會有貪污受賄政治人物、家屬出面大喊「名下又沒車」。

（作者為政治工作者）

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