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自由廣場》連學生騎車都怕 中共的恐「聚」症

2024/11/11 05:30

◎ 竹木一工

今年六月中國鄭州四名女性大學生騎自行車遠赴五十公里外的開封，品嘗聞名遐邇的灌湯包。隨後，把這次經歷發表在影音平台。沒想到迴響熱烈，還引發了夜騎的風潮。

十一月八日晚間，鄭州大學生包攬所有的共用單車（類似台灣的YouBike），一路馳騁開封。騎行大軍連綿數十公里，員警、警車都不敢阻攔。

這種自發的青年群聚活動立刻觸發了中共當權者的敏感神經，河南多所大專院校以「有別有用心的反社會人員或者境外敵對人員加入」為由，相繼公告封校，禁止學生外出。開封交警發布通知，自九日下午四時至十日十二時，鄭開大道鄭州段非機動車實行禁行措施。這些措施，引發學生不滿。

針對此事，法國媒體《rfi》十一月九日以「不是白紙勝似白紙：鄭州大學生夜騎自行車被禁止」為題提出針貶。《rfi》報導指出，中共擔心「白紙運動」的社會效應再現，及讓中共難堪的「四通橋事件」趁勢而起。

《rfi》結語，指當前中國經濟疲弱，年輕人占人口比例不斷下降。看不到未來，他們失望情緒不斷累積，當局對年輕人的自發性群體活動極其恐懼。不管有沒有政治訴求，還是出於什麼無足稱道的原因，只要他們聚集在一起，共同做一件事，都會讓當局心驚肉跳。

中共前中央紀委尉健行文膽王友群日前發文指出，習上台時二年，決策連連錯誤，以至於民怨沸騰，反習人群不斷擴大。習隨時擔心發生民變。王友群的觀點與《rfi》的「讓當局心驚肉跳」的說法不謀而合，中共的恐「聚」症其來有自。

作者註：「四通橋事件」指二○二二年十月十三日早上，北京民眾彭立發，打扮成環保局工人登上四通橋，懸掛白底紅字：「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」。及「罷課、罷工、罷免獨裁國賊習近平」的標語，並燃放濃煙吸引路人注意。當時正值中共廿大在北京召開前夕，此舉受到全球矚目。彭隨後被警方帶走，至今下落不明。

（作者從商）

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