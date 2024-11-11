自由廣場》美氣候政策恐生變 政府可助台企減碳

◎ 陳詠仁

川普政府將重返白宮，美國氣候政策也可能改變走向。川普過去偏向貿易保護主義，在面對歐盟CBAM上路後的衝擊，共和黨於去年曾提出的「外國污染費法案 （Foreign Pollution Fee Act）」針對進口產品碳排放課徵「污染費」，預料將更受到重視。若真如此，台灣產業可能面臨歐盟CBAM與美國FPFA的兩面夾擊，產品出口必須支付比以往更多的「碳關稅」。因此，建議政府提早佈局，協助台灣企業加速推動再生能源及節能，減低碳排放量以減少衝擊。

台灣在目前「深度節能」政策下，雖有機會達成「二○三○年能源效率改善幅度倍增」，但台灣目前再生能源供給年增大約卅億度（約十～十五％），此速度恐難以達成國際「二○三○年再生能源三倍增」的目標，面對半導體、AI等產業龐大的綠電需求更有巨大缺口，根據再生能源憑證中心資料及台積電二○二三年永續報告書，即便台積電每年節能一．五％，要達成二○三○年六十％的再生能源使用目標仍有八十五．四億度的缺口；AI巨擘輝達將在台布局，將一百億度的再生能源作為投資條件。如此龐大的再生能源供給缺口以現有政策將難以滿足。

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為填補供給缺口以維持重要產業發展，台灣亟須打開企業「創能」大門，讓AI、半導體產業等用電大戶進入再生能源生產市場，而《產業創新條例》就是「創能」金鑰。目前企業取得轉供綠電的成本高達五．五元／度以上，與灰電的成本差距過大，使多數企業不願投入再生能源。

若經濟部將「再生能源自用發電及儲能設備」納入《產業創新條例》第十條之一，並為企業投資再生能源設備提供最高卅％的稅收抵減，除了能降低設備成本外，更有望將綠電取得成本降低至工業用電價格（四．二九元／度）以下，有效推動用電企業轉型為再生能源產消者，解決供需失衡問題。

AI及半導體產業是近年台灣經濟發展的重要基石，確保再生能源供應充足並使產業穩健發展，將能協助台灣出口企業與整體經濟穩健成長，我們呼籲經濟部應重視「創能」的重要性，將「再生能源自用發電設備與儲能設備」納入《產業創新條例》第十條之一，以投資抵減鼓勵企業發展再生能源自發自用，使企業不必受限於再生能源市場供給，投入產業轉型同時也推動能源轉型，讓台灣達成經濟發展與積極減碳的雙贏。

（作者為綠色和平氣候與能源專案經理）

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