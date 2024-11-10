自由廣場》職棒深化屬地經營 打造國球榮光

◎ 溫順德

職棒台灣大賽落幕，中信兄弟擊敗統一，奪下第十座總冠軍。四年間奪三座金盃，中市府與兄弟合辦封王遊行，象迷瘋狂追逐車隊，洲際球場熱鬧非凡。市民熱心支持球隊，開心分享奪冠榮耀，城市與球隊的鏈結，不啻做了最佳詮釋。

日本職棒樂天金鷲，自二○○四年成立以來，以深耕地方為策略，拉近與居民之關係，儘管戰績名列後段，仍獲大批球迷支持；二○一一年東北大地震後，球團發起聲援，親赴災區慰問，更讓球迷認同提升，成為日本人氣球隊。

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中職創立初期，基於推廣立場，球團皆採全台主場；二○一一年桃猿搬遷桃園，開始認養青埔球場，實行單一主場策略，積極經營在地球迷，加以市府協助，職棒漸成產業，更讓票房迭創新高。二○一四年票房達六千萬，打破中職紀錄；隔年更成為首支破億球隊，桃猿球團成功經驗，印證屬地經營模式，確有利於職業運動。

目前六支中職球隊，雖具屬地主義雛形，然欲深化城市鏈結，將居民對城市情感，轉化為對球隊認同，讓球隊等同為城市，居民能以球隊為榮，仍有不少努力空間。球隊更須融入城市，積極參與地方事務，甚至認養各級球隊，建立長期深厚關係；抑或僱用在地居民，創造當地就業機會，另與地方政府結合，行銷所屬城市球隊，提升居民的認同度，方為永續經營之道。

棒球向來被視為台灣國球，但國人的看球文化，仍陷錦標主義思維，過度重視勝負，國際賽事成績好壞，左右職棒票房甚鉅。其實，擴大棒球經濟規模，深化屬地經營模式，形塑球隊的在地特色，增添城市文化底蘊，職棒才能蓬勃發展，國球始可屹立不搖。

（作者為高中校長）

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