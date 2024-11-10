晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》職棒深化屬地經營 打造國球榮光

2024/11/10 05:30

◎ 溫順德

職棒台灣大賽落幕，中信兄弟擊敗統一，奪下第十座總冠軍。四年間奪三座金盃，中市府與兄弟合辦封王遊行，象迷瘋狂追逐車隊，洲際球場熱鬧非凡。市民熱心支持球隊，開心分享奪冠榮耀，城市與球隊的鏈結，不啻做了最佳詮釋。

日本職棒樂天金鷲，自二○○四年成立以來，以深耕地方為策略，拉近與居民之關係，儘管戰績名列後段，仍獲大批球迷支持；二○一一年東北大地震後，球團發起聲援，親赴災區慰問，更讓球迷認同提升，成為日本人氣球隊。

中職創立初期，基於推廣立場，球團皆採全台主場；二○一一年桃猿搬遷桃園，開始認養青埔球場，實行單一主場策略，積極經營在地球迷，加以市府協助，職棒漸成產業，更讓票房迭創新高。二○一四年票房達六千萬，打破中職紀錄；隔年更成為首支破億球隊，桃猿球團成功經驗，印證屬地經營模式，確有利於職業運動。

目前六支中職球隊，雖具屬地主義雛形，然欲深化城市鏈結，將居民對城市情感，轉化為對球隊認同，讓球隊等同為城市，居民能以球隊為榮，仍有不少努力空間。球隊更須融入城市，積極參與地方事務，甚至認養各級球隊，建立長期深厚關係；抑或僱用在地居民，創造當地就業機會，另與地方政府結合，行銷所屬城市球隊，提升居民的認同度，方為永續經營之道。

棒球向來被視為台灣國球，但國人的看球文化，仍陷錦標主義思維，過度重視勝負，國際賽事成績好壞，左右職棒票房甚鉅。其實，擴大棒球經濟規模，深化屬地經營模式，形塑球隊的在地特色，增添城市文化底蘊，職棒才能蓬勃發展，國球始可屹立不搖。

（作者為高中校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書