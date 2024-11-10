自由廣場》高中女生被強摔在地 大人們能做什麼？

◎ 趙南星

桃園市某高中女學生被同班男同學多次開身材玩笑，稱其為「坦克」，女方多次隱忍。日前該男又再次嘲笑她，女同學氣憤之下，拍打對方肩膀並抓衣領，雙方爆發激烈肢體衝突，男同學數次往女同學臉上猛揍，甚至出拳將女學生強摔在地。

校方表示，當日已約談雙方家長，後續將召開霸凌小組會議，並對兩位學生心理輔導；女學生害怕再進教室，學校會先採視訊授課，待女同學可以回到教室後再回原班上課。

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身為第一線教育工作者，筆者有兩點意見：

第一、何止校園霸凌和性別歧視，應更精確定義狀況︰

日本知名作家上野千鶴子曾說明「厭女」：「在男女身上有不對稱性，在男性身上是『女性蔑視』，女性身上是『自我厭惡』」。公開羞辱不符合主流審美觀的女性身材，稱其為「坦克」，這不只是霸凌或性別歧視，更是深植於文化裡的厭女傳統。

男性藉由外貌、體重羞辱，來打擊女性；女性深受其害，容易自我貶低和厭惡，都會讓「厭女」不斷被複製。若是缺乏概念就無法表達經驗，正因為擁有概念，我們才能更精準定義發生的事。

二、打造一個受害者敢發聲的安全環境︰

根據報導，受害女學生受到男同學外貌羞辱，「多次隱忍」，明知要打過男性有難度，最後還是忍不住動手。筆者讀了十分難過：這位女同學不僅多次被羞辱，一時氣不過而動手，被推倒在地，還因懼怕不敢來上課，若家庭和校方處理得不夠細膩，很容易出現拒學、心理創傷等狀況。

上野千鶴子曾說：「正視自己的傷痛吧，痛了就喊痛，人的尊嚴就是從這裡開始的。要對自己誠實，不要自我欺騙。一個人若是不能相信、尊重自己的經歷與感覺，又怎麼可能相信、尊重別人的經歷與感覺呢？」

筆者呼籲，校園應對學生間互動更審慎看待，也需致力打造讓受害者勇於發聲的安全環境，才不至於讓女學生多次隱忍，最後爆發肢體衝突此等憾事。

（作者為新北市公立國中教師）

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