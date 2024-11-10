自由廣場》選購邦交國商品 顧腹肚兼固外交

◎ 陳昶日

甫落幕台北國際旅展設置邦交國展區，友邦瓜地馬拉觀光局長與巴拉圭觀光部長遠道而來共襄盛舉。觀光是沒有大使的外交，國人前往邦交國旅遊是以充沛民間能量助攻官方外交。

大洋洲島國帛琉是唯一可以直飛抵達邦交國，飛行時間約四小時，華航今年兩度增班後，每週往返對飛各四航班，島上又有台資五星級渡假酒店，交通食宿方便。純淨水質、美麗珊瑚礁景觀加上豐富魚類生態，四季如夏的帛琉擁有「上帝的水族箱」美譽，是水上活動愛好者眼中此生必去景點。

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中國禁止旅行團前往帛琉，把觀光當成霸凌武器，施壓帛琉。自己的邦交自己救，在沖繩與富國島之外，如果有更多喜愛海島旅遊國人前往帛琉觀光消費，將有助於雙邊邦誼穩固。

中美洲邦交國瓜地馬拉提卡爾國家公園是馬雅古文明最大城市遺跡之一，名列聯合國世界文化遺產，南美洲邦交國巴拉圭邊境則有伊瓜蘇瀑布，是全世界最大瀑布之一，名列世界新七大自然景觀，兩國坐擁得天獨厚觀光資源，可惜距離遙遠，轉機接駁耗時且所費不貲。

相較於邦交國旅遊高門檻，消費採購邦交國商品，國人每天都做得到，顧腹肚固外交，摸蜆兼洗褲一舉兩得。

舉例來說，瓜地馬拉國土多是高原地形，坐擁卅餘座火山，優越地理條件造就出色咖啡品質，是咖啡生產大國。不用搭機出國，台糖門市與中油加油站就喝得到瓜國精品咖啡，後者超過兩百家來速據點，一杯莊園單品咖啡只要不到五十元銅板價。每天一杯邦交國香醇咖啡，幫忙深化兩國經貿關係。

瓜國還盛產夏威夷豆，巴拉圭牛肉也成功搶灘台灣市場，友邦優質農產品值得更多關愛眼神。而非邦交國捷克啤酒與立陶宛巧克力，產品具備高度市場競爭力，再加上親善友好關係加溫，彷彿灌注進濃濃人情味。

每一次消費，都是在為自己想要的世界投下一票。

（作者從商）

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