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自由廣場》川普執政下 可能的對台軍售清單

2024/11/10 05:30

◎ 宋磊

川普再度入主白宮，未來的政策各國將放大檢視，對於台灣而言，在美中兩強的夾擊下，安全與經濟始終是台灣重視的課題，川普明年元月六日正式就職後，台美軍售相對來說增加更多的想像。

雖然在拜登政府任內，美對台軍售持續常態進行，但因拜登團隊較建議國軍採取「創新、不對稱的戰術」，因此絕大多數的軍售，仍偏向反戰車飛彈、攻擊型無人機、後勤設備等小型裝備，縱然對我三軍戰力有幫助，但對於面對解放軍、中共海警對我日常實施「灰色地帶」戰術時，三軍仍有採購新式大型載台裝備的需求。

目前，國軍面臨的挑戰包括：解放軍海、空軍常態性出沒在我防空識別區和廿四海浬鄰接區，我軍在海空及海巡的搭配下，雖然持續成功的將解放軍驅逐，但客觀而言，海軍水面艦已出現老化現象，空軍雖然已採購新式戰機F-16V，但能否對中共五代戰機形成「絕對優勢」仍待檢驗，從海空軍的角度來說，勃克級神盾驅逐艦、E-2D先進鷹 （Advanced Hawkeye）空中預警機、F-35匿蹤戰機將有可能成為軍方未來爭取的採購裝備。

以往在拜登政府（二○二一～二○二五）遭到否決的軍購案尚包括陸軍M-109A6帕拉丁（Paladin）自走砲、海軍SH-60海鷹（SH-60 Seahawk）反潛直升機等，未來是否會隨著川普正式上任後出現出售機會，值得我軍高層重視。

前者裝備利於陸軍砲兵執行反登陸作戰任務，也能順勢提高陸軍自走砲戰力，後者能提升海軍反潛直升機的反潛與反艦作戰，兩項裝備對於陸海軍而言，屬於重大裝備，無論是面對傳統的軍事衝突，或是平時的巡弋任務，陸海軍若能於未來四年採購到相關的裝備絕對是利大於弊。

台灣長年因國情因素及現實壓力，在建軍備戰上向來異常艱辛，隨著解放軍實力不斷增長，武力犯台的意圖未見消退，在推動創新不對稱作戰的當下，適時將一定的建軍比例回歸至傳統建軍，軍方在執行灰色地帶衝突與傳統戰爭時將有更多的籌碼應付。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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