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自由廣場》「肉桶」立法 不應成國會主旋律

2024/11/10 05:30

◎ 魏思源

所謂的「肉桶法案」，講難聽一點就叫做政治分贓。這個說法據稱是來自以前美國印地安人的習俗。為了保存豬肉，印地安人會將一條一條的豬肉想盡辦法塞進木桶裡醃起來。後來美國政界就流傳出這個「肉桶法案」的說法。亦即立法者將對自身或對特定族群有利的內容條款或包裹方案，夾帶或附加在法案或預算決議當中，就算內容看起來未必真的相關，對整體社會也無益處，但也不會有其他議員把那些法條修掉，為的就是到時候一起過關，大家都有肉可以吃。而總預算這次卡關被迫在預算編足原住民保留地禁伐補償，何嘗又不是被塞進在野立委們肉桶裡的其中一塊醃肉？

原住民保留地禁伐補償條例修法讓補助金加倍，從每公頃三萬元一口氣拉高到六萬元，預算增加廿六億。有無道理？有在野立委認為，不過區區數額，執政黨卻吝於籌編。然而，問題不在預算多寡。一年五十二億是原民會歲出預算一二三億的四十二％。扣除掉法定支出，原民會大約只剩十％預算可供運用，總補償經費雖是地主權益，但以去年五．二萬請領人數來看，這些地主只占原民人口約八．八％，若編滿每公頃六萬元補償經費，卻將占原民會整體預算高達四成，嚴重排擠其他計畫支出，不利原民整體發展利益。

不只如此，補償資源實質上恐集中在極少數人身上，甚至已出現借人頭購地亂象。新北市原住民議員宋雨蓁點出，原保地被借名登記的亂象嚴重，長年下來，有不少非原住民因投資或嘗試變更地目經營其他用途等考量，私下簽訂契約，請原住民擔任「人頭」購買原保地，導致該筆經費並未真正補償到在地原民。如今立委修法不斷加碼放送，圖利少數人，不但加劇亂象，原住民整體預算分配也恐更失衡。

一般民主國家的國會議員搞肉桶總是賊頭鼠腦、自慚形穢，偷偷摸摸切一小塊不敢讓人知道。但在台灣的立法院搞肉桶，卻是群起圍事、狼狽為奸。幾個月前，選民將執政權繼續交給民進黨，卻讓國民黨成為國會第一大黨，無非就是希望邁向第三任的民進黨政府受到更強力的監督。不過現實是，在朝小野大的憲政僵局裡只會造成權責不清，在藍白陣營價值空洞化下只會豢養越來越多的野心政客。國會亂象才剛揭開序幕，未來將無日無夜，而這廿六億只是前菜點心而已。

（作者從事資訊業）

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