自由廣場》美選啟示 內政是外交的結果

◎ 于則章

舉世矚目的美國大選落幕，共和黨在川普領軍下以壓倒性之姿拿下總統與參議院的勝利，特別是在總統選舉方面，相較於二○一六年結果，川普不但在選舉人團票勝過民主黨的賀錦麗，連普選票也超過對手五百多萬票。

民主黨之所以會慘敗，一般的觀察認為是：臨時被陣前換將取代拜登參選的賀錦麗太晚參選而且沒有準備好，另外就是拜登在總統四年的任內，執政無法有效解決大舉湧入的非法移民對美國治安與社會所造成的衝擊，以及帶給基層人民痛苦的通貨膨脹等問題所致。

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傳統政治學有句經典名言︰「外交是內政的延伸」，意思是說內政影響外交，內政強，國勢跟著強，外交自然好辦；內政弱，外交就難辦。但從這一次美國的大選結果來看，民主黨顯然是因為在外交上未能展現世界領袖的威勢，導致中俄與伊朗以及朝鮮等邪惡軸心不斷的作亂，反過頭來影響了美國的內政所致。

尤其是俄羅斯在二○二二年入侵烏克蘭，雖然拜登事前有對烏國示警，卻沒有採取具體作為嚇阻俄羅斯，等到戰事爆發後才說「全世界的人民今晚與烏克蘭人民一起祈禱」，結果戰爭一拖兩年多，導致全球糧食與能源的供應鏈大亂，加上之前中國武肺疫情，自然使得美國通貨膨脹居高不下。

對於非法移民不斷從邊境湧入，拜登單憑簽署行政命令管制每日僅受理二千五百名非法移民的入境申請，而未能透過外交管道從源頭阻止中南美國家管制非法移民不斷流出，讓美耗費大量資源與人力卻依然疲於奔命無法應付，其中更有無數間諜與毒品趁機滲透進入美國，而嚴重威脅美國的國家安全。

因此，外交固然是內政的延伸，內政又何嘗不是外交的結果？這一次美選結果帶給台灣最大的啟示，就是台灣絕對不可能如中國國民黨所說只要搞好「兩岸關係」就可以天下太平。雖然俗話說「弱國無外交」，但事實上弱國由於無法跟強權國家正面抗衡，反而更需要發揮巧思透過外交手段才能保護自己的權益。

從過去八年多的經驗顯示：即使沒有「兩岸關係」，只要台灣能夠做好對美日歐等主要國家的實質外交工作，即使中國不斷地對台文攻武嚇各種打壓，依然可以藉由這些主要國家對台灣的支持而獲得安全，而且台灣的經濟也遠比只會搞好「兩岸關係」的中國國民黨在馬英九完全執政的八年要好太多。

（作者為公務員）

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