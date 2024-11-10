自由共和國》陳建貝／共軍持續建設模擬 對台作戰場景的訓練場之野心

中共「央視軍事」九月十三日播出官方紀錄片《淬火》 。 （取自紀錄片畫面）

陳建貝／政大國家安全與大陸研究所碩士

中共「央視軍事」九月十三日播出官方紀錄片《淬火》，影片中手工兵棋推演地圖，竟然出現模擬桃園蘆竹、大竹等地區道路與學校，再加上近年發現內蒙古朱日和、安徽三界及江蘇句容等訓練場，搭建類似我總統府與外交部建築物、桃園楊梅道路及道館，凸顯藉由上述模擬設施，加速共軍部隊熟悉戰場環境，有助登島部隊後快速奪佔我西部城鎮要域。

持續建設作戰

可能遭遇場景

一九七九年中越邊境戰爭後，共軍積極學習美基地化訓練模式，一九八六年起陸續在內蒙古朱日和、安徽三界及河南確山等地成立合同戰術訓練基地，除駐訓部隊在模擬實戰環境中進行實彈射擊與對抗演習，檢驗多兵種協同作戰成效外，並提升指揮幹部謀略籌劃及組織指揮能力，其中內蒙古朱日和、安徽三界訓練基地建有多處模擬我城鎮建築物。

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內蒙古朱日和訓練基地於一九九七年七月將原北京軍區裝甲兵訓練場擴編為共軍規模最大、科技含量最高的合同戰術訓練基地，隸屬北部戰區陸軍，位於內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特右旗朱日和鎮，該訓練基地涵蓋沙漠、草原、山地及壕溝等地形，占地一○六六平方公里，建有全電腦化C4ISR模擬裝備與營房、醫院、後勤等設備，以及模擬我總統府與外交部等建築物的城鎮作戰訓練場，主要擔負旅級部隊從事合同戰術演練，協同裝甲兵與其他兵種部隊進行戰術演練。

另安徽三界訓練基地於一九八六年建成，係共軍首座合同戰術訓練基地，隸屬東部戰區陸軍，位於安徽省明光市三界鎮，建有模擬前線戰場的戰壕、工事及掩體，並完成電腦模擬作戰、雷射交戰輔助及戰場監視等系統，甚至為應對台海緊張局勢，原總參謀部作訓部還把部分訓場改建為三軍聯合立體登陸作戰基地，模擬我中部山區地形，結合今年初發現江蘇句容訓練場搭建的建築物與「莒光跆拳道」招牌，與桃園楊梅道館相似，以及近日中共「央視軍事」播出官方紀錄片《淬火》，影片裡中部戰區陸軍第八十三集團軍某合成旅使用手工兵棋推演地圖，出現模擬桃園蘆竹道路與大竹學校等地標，凸顯共軍為因應地面部隊攻台登陸後即進入城鎮戰，藉由上述模擬對台軍事行動可能遭遇城鎮場景，加速部隊熟悉戰場環境，有助登島後遂行城鎮進攻及要點奪控等任務，加大我軍防衛作戰威脅。

無法滿足部隊城鎮戰

訓練需求量

雖然近年共軍持續擴建各訓場訓練設施，以符合部隊作戰訓練與實兵演習需求，鑑於俄烏戰爭中發現城鎮戰為防禦方可有效消耗攻擊方戰力之作戰模式，以致俄羅斯無法攻下烏克蘭首都基輔、波克羅夫斯克等重要城市，以及共軍地面部隊登島後即進入我西部城鎮戰場，面臨國軍城鎮防禦作戰反擊，顯係城鎮戰已成為共軍重要訓練課題，未來將因應戰場趨向城鎮作戰需求與我西部走廊高度城鎮化，勢必積極建設模擬我重要政軍建築物、民生設施及交通要道的城鎮戰訓練場，解決部隊城鎮戰訓練需求量不足問題，以強化登島部隊後快速奪佔我西部城鎮要域能力。

上述種種，顯示未來一旦開戰，共軍不止要突破我國灘頭防禦與反登陸作戰，更要進入城鎮巷弄街道與國軍決戰，因此相關作為已對台威脅不容忽視，國軍應正視共軍城鎮戰訓練場擴建規模與部隊訓練情況，以利後續研擬共軍對台縱深作戰的應處作為，以有效確保國家安全。

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