社論》不只旁觀美國大選

美國大選今（五）日正式投票，選戰之激烈為近年所僅見，川普與賀錦麗選情膠著。美國是我國最重要的友邦，由誰入主白宮及國會的選舉結果，國人矚目；國際媒體也報導台灣關注美國大選的忐忑不安。四年前，跨國民調機構「輿觀」（YouGov）選前民調顯示，在亞歐十五個國家，台灣是唯一支持川普者多於拜登的，且四十二％支持度也居各國之冠。

四年前台灣「川粉」較多，其來有自。川普首任總統，打破陳規，大力支持我國，不僅當選後與當時蔡英文總統通電話，任內一再批准出售先進武器裝備給我國；且對中國開啟貿易戰，凸顯並強化了美國朝野對中國威脅的警覺與共識。

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儘管這次美國大選，台灣並非突出的議題，台灣人對大選的關切尤甚以往。主要是我國面對中國脅迫，有增無已；長年支持台灣安全的美國，大選結果攸關重大。

過去四年，拜登政府透過「對外軍事融資」等方式，十七次對我軍售，並依《台灣關係法》支持提升防衛能力。更重要的，拜登任內至少四次公開表明，願協防台灣，以牽制中國侵略。同時，國會兩黨對台灣的支持，見諸眾多友台法案的推出，裴洛西等政要前來聲援。

相較於這些「堅若磐石」的支持，這次大選兩位總統候選人的相關言論，確有令國人關切之處。

先說賀錦麗。她受訪時表明支持台灣有權自衛，台海應自由航行，但就中國武力進犯，是否以軍事力量支援台灣，表示「我不會進行假設」，並強調要維持「一中政策」。雖然一般預料，賀錦麗如入主白宮，台灣政策可能「拜規賀隨」；從歷練看，她缺乏拜登的外交經驗，以及經歷冷戰所形成的鮮明意識形態。拜登曾長年服務參議院外交委員會，包括參與制訂《台灣關係法》，對協防台灣乃能「那是我們的承諾！」脫口而出。

川普的談話，爭議不少。一般認為，他的商人性格，重視交易甚於外交；關於台灣，他立場模糊，沒有承諾出兵協防，僅含糊說不讓戰爭發生。今年五月，他說中國如在他任內入侵台灣，會下令轟炸北京。上月接受《華爾街日報》訪問，宣稱若北京「進入」台灣，將對中國課徵一百五十到兩百％關稅；不以軍事力量因應，「因為習近平尊重我，他知道我很瘋狂」。更讓國人關心的，他不只一次指台灣搶走美國晶片產業，應向美國支付「保護費」，承擔較高國防經費。中國上月環繞台灣軍演，回答《彭博社》提問，他並未明言是否出兵，只強調「他們未來（在其任內）不會這樣做」。

不過，誰人入主白宮，是美國選民的抉擇，台灣能做的，是就各種可能結果做相對周全準備。有如美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受NHK訪問所言，美國沒有評估台灣可花費多少國防經費，但樂見台灣較去年增加八％國防預算，且對軍事、兵役等投資和改革，提升防衛韌性。他指出，台灣具備強勁國防工業基礎，期盼可納入盟邦組成的國防工業產業鏈，特別是無人機、先進晶片等。同時，據《產經新聞》報導，台灣軍隊擴大參加八月在美國密西根州的大規模軍演，強化無人機防禦等能力；《路透社》曾指台美四月間在西太平洋低調進行聯合演習。另外，我國軍購海馬斯多管火箭系統（HIMARS），在陸續派員赴美接裝受訓後，已在上月開始運抵台灣，撥交國軍。

《紐約時報》上週的報導更具指標性，即無論誰在大選獲勝，美國都將繼續為與中國的戰爭做準備。其中提到，美軍知道入侵台灣有多難，須穿越一百英里的台灣海峽，大型部隊運兵船易受攻擊，且通過布滿水雷水域，中國打算改造民用渡輪，並建造浮動碼頭以變通。五角大廈不願說明如何協助台灣建立防禦系統，但向中方表明兩棲攻擊充滿危險，是威懾計畫的一部分，也調整了美軍組織及裝備，並與盟邦軍演展現戰力。報導還指出，美軍二戰曾有「堤道行動」（Operation Causeway），攻佔台灣為進擊日本的基地，麥克阿瑟反對，認為風險太大：須穿越一片有阻擾的海域，在複雜地形上與防守嚴密的軍隊作戰。軍事規劃人員指出，對台灣進行兩棲攻擊比諾曼第登陸困難得多。

台灣關注美國大選之際，也須反求諸己。前國務卿與白宮國家安全顧問萊斯最近指出，北京未必訴諸武力占領，也可能經由改變政治，施壓出現親中政府，實質侵蝕台灣的獨立性，「直到台灣看起來像香港」。中國正利用美國大選進行對台灣認知戰，動搖公眾對政府應變的信心，選後也仍是威脅我國的大患，這才是台灣人最須關切的大事。

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