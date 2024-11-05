自由廣場》法官違法判決 檢察總長應提非常上訴(下)

◎ 林石猛

而專家證人制度，在現行法制上尚有憲法訴訟法第十九條、商業事件審理法第四十七條第一項等規定，何以該條項之立法理由未明列這些立法例？前者，雖也有「憲法法庭審理案件認有必要時，得依職權或依聲請，通知當事人」之類似規定，然憲法法庭依憲法訴訟法第卅二條之規定就「聲請不合法或顯無理由者，憲法法庭應裁定不受理」，其裁定具有不得聲明不服之「裁量餘地」（參一一一憲判八即曾闡釋如何判斷是否構成違憲，難有如水晶般透明之標準，基本上應許憲法法庭擁有一定裁量餘地，俾能顧及個案特殊情況所需）；商業事件審理法第四十七條第一項係規定：「當事人經法院許可，得聲明專家證人提供專業意見」當事人之聲明已明文須經法院許可為前提。

由上說明可知，該條項之立法理由，既係聽審請求權之實踐，自不宜援用對案件之審理擁有不可聲明不服之裁量空間的憲法訴訟法或明文以法院許可為前提之規定。相互比對，若謂刑事被告方面聲請專家證人係法院得自由裁量，顯違立法意旨，尤其涉及最嚴重之刑事法律，基於人權保障更應如是。

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二、按法條中使用「得」字者，固然常屬裁量之規定；但非謂凡有「得」字，即屬裁量授權，不少情形「得」字用於賦予行政機關以某種權限，與裁量無關（參吳庚合著，行政法之理論與實用，第十六版，頁一○一～一○二）。刑事訴訟法第一八四條第二項規定法院因發見真實之必要，得命證人與他證人或被告對質，亦得依被告之聲請，命與證人對質，刑事訴訟法學者即指明「法院為發現真實之必要，在澄清義務的範圍之內，有命對質之義務，而非自由裁量之權。」（參林鈺雄，刑事訴訟法，第十一版，頁五八○），在實務上也認刑事訴訟法第一五九條之一明定檢察官於偵查程序取得被告以外之人所為陳述，除顯有不可信之情況者外，均有證據能力，得為證據。而所謂「顯有不可信」之情況，例如「是否踐行偵查中調查人證之法定程序，給予在場被告適當詰問證人之機會，為形式上之觀察或調查，即可發現，無待進一步為實質調查之情形」（參最高法院九六台上五六八四裁判要旨，選刊於司法院公報，第五十卷，第九期），上揭刑事訴訟法上之學理與實務，係認法院就訴訟法上規定得命對質、詰問，並非檢察官或法院之自由裁量權，而係職權之賦予，應行使而未行使即構成判決當然違背法令而得據為上訴最高法院或聲請非常上訴之具體理由。

當事人聲請專家證人，已敘明具體理由如經調查並得作為彈劾之證據時，倘若法院徒以自由裁量之角度，忽視被告方面之聲請，即屬判決不適用法規之顯然違法，而得據為上訴法律審或聲請非常上訴或聲請裁判憲法審查之理由。配合該條項規定之修法，刑事訴訟法施行法第七之十九條第二項再重申「程序從新」之明文規定，彰顯立法者落實聽審請求權之規範意旨，冀望法院妥適、周延作成裁判，避免造成裁判突襲，增進人民對司法的信賴。

「司法為民」，法院自當體察聽審權係憲法上正當法律程序及訴訟基本權保障的核心領域，就人民專家證人之聲請應予尊重。否則，法院於進行訴訟程序之始，既應依刑事訴訟法第九十五條之規定得請求調查有利證據等事項之「權利告知」，嗣後又得以自由裁量漠視該條項規定之立法意旨，不僅有違誠信，更是悖離正當法律程序之要求，侵害人民憲法所保障之訴訟權，又如何增進人民對司法的信賴及基本權之維護？（完）

（作者為金石國際法律事務所所長）

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