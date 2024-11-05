自由廣場》我們都是中國人？ 中國文化統戰的溫情包裝

◎ 林靖堂

港星劉德華睽違11年後，再次登上台北小巨蛋開唱，而除了歌星身分，劉在今年一月接任了「中國電影家協會」副主席。劉雖未張揚且來台也未標示此身分，但了解中國政治者皆知，任何中方認可的位置，皆有其政治任務。當劉在小巨蛋唱出《我是中國人》時，此一未言明的政治效應昭然若揭，此時他不再是《與龍共舞》中那個單純又正義的龍家俊了。

中共賦予藝人的政治任務，當然是透藝人魅力、透過演唱會，以文化娛樂軟實力包裝宣揚中國的政治意圖，落地在台灣當然與統戰有關。君不見，演唱會隔日，立場大異台灣其趣的諸多媒體，全力壓制質疑聲浪；在臉書與抖音，宣揚中國的粉專與帳號，更在12小時內送出全場合唱《我是中國人》的短影音與臉書文，甚至落款「讓全世界知道我們都是中國人」，強化此曲的統戰影響力。

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娛樂文化統戰涉及《文化帝國主義》的概念，它是指「強勢國家透過輸出其文化，將自身價值觀、生活方式和意識形態，潛移默化地滲透到其他地區，以實現其政治、經濟或社會影響力」。透過娛樂與文化傳播的統戰形式，比軍事或經濟手段更柔性，卻深具影響力。以劉德華此次演唱會為例，這位中國影協副主席的明星，便體現了「文化帝國主義」的無形威脅，藉由影歌星看似無害的表演，將文化意識輸入台灣統戰，使台灣人接受「中國人」的身份認同。

關於「文化帝國主義」，美國傳播學者Herbert I.Schiller在1990年代指出它是一種控制工具。強權輸出娛樂產品、明星影響力等文化符碼，將價值觀傳遞他國。劉德華作為華文世界家喻戶曉的明星，演唱具政治意涵的歌，使台灣粉絲沈浸其表演魅力時，被潛移默化了身份認同。協力者接續透過短影音的文化再製，極大化「兩岸同屬中國」的政治氛圍，從而弱化台灣主體意識，遂行文化控制目的。

文學理論家Edward Wadie Said的觀點則認為，強權會通過建立話語權控制「他者」的形象，並塑造一種特定的身份認同。中國將「中國人」此一身份敘事透過劉德華的文化影響力，企圖形塑「我是中國人」為華人社會唯一身份。這種演唱文化滲透看似無害，實際上卻暗中試圖操控台灣群眾的認同，欲使「中國人」成為身份的正統標準。

英國文化研究學者John Tomlinson則指出，全球化與在地化是雙向互動的。中國試圖將劉德華的明星光環與「我是中國人」的敘事結合，讓「中國人」身份看起來親切自然。這是「中國化」的台灣在地策略，欲在華語流行文化的包裝下，潛移默化地改變台灣觀眾的認同。中國藉此營造出一種「全球華人共同認同」的假象，進而削弱台灣的獨立意識。雖然，以Tomlinson的理論詮釋，台灣的多元文化與獨立意識形態，將激起更多對中國影響的警覺，但筆者抱持謹慎悲觀的態度。

劉德華其實象徵著中國的「東方文化帝國主義」正在遂行其文化娛樂的政治影響力。在台灣，就是在這次演唱會中包裝暨渲染中國人認同。有人以為「只不過是」唱個歌嘛，不用緊張。但許多政治退讓與滲透影響，最初就源於「只是」。多元開放是民主的優點，但遭遇文化娛樂的統戰滲透，優點就變成缺點。二次大戰，希特勒就是用威瑪共和的民主多元，把德國的政治體制竄改成獨裁政權，以致德國迄今仍在贖罪。期待更多人清楚理解這些包裝背後的可怕意圖，認清當今的娛樂不再只是娛樂，而劉德華也不只是劉德華，要看到舞台背後滿滿的包藏禍心。

（作者是粉專「聲量看政治」主編）

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