自由廣場》大巨蛋不該成為遠雄禁臠

◎ 盛貳載

最近台北大巨蛋話題很夯，時不時就登上新聞版面，一下子是因為周杰倫的演唱會、一下子又是因為十二強的棒球賽事，彷彿它是一隻金雞母，只要緊抱著它財源就會滾滾而來。

當然，攤開實際的入場觀眾數字來看，今年在大巨蛋舉辦的中華職棒賽事確實也幾乎場場滿座，因此大巨蛋可說就等同是票房的保證，也難怪大家都嗅到商機，搶著要在這裡舉辦活動，原應是打職棒或國際賽事為主的大巨蛋，負責管理的遠雄集團，明年卻只打算提供廿個比賽場次給中華職棒，若不是受到球團、議員的抨擊和輿論譁然，才又改口絕對會超過卅五場，否則大巨蛋幾乎已經成了遠雄的禁臠。

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反觀，大巨蛋自從開始營運以來，幾乎一下雨就會漏水，造成在場館內看球的觀眾還得穿雨衣、撐雨傘的怪現象，而遠雄遲遲無法改善屋頂漏水問題，但台北市政府卻根本拿它沒轍，最多只能從十一月一日起按日罰它十萬元，且累計罰滿三百萬元後，遠雄又可以重新獲得三個月的改善期。三百萬對一般民眾或許是筆大數目，但對遠雄這種大財團來說只是九牛一毛、無關痛癢；換言之，就因為大巨蛋屬於BOT案，在既有的契約規定下，遠雄一旦取得營運權，在到期之前根本就吃定了台北市政府。

從大巨蛋的營運管理及漏水遲遲無法獲得解決，可以清楚看出採取BOT進行的公共工程的相關弊病，目前像是新北市也有打算要蓋大巨蛋，那麼在正式孵蛋之前，必須要想清楚，別讓下一顆蛋又成了財團的禁臠了。

（作者為教育工作者）

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