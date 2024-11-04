晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》大巨蛋不該成為遠雄禁臠

2024/11/04 05:30

◎ 盛貳載

最近台北大巨蛋話題很夯，時不時就登上新聞版面，一下子是因為周杰倫的演唱會、一下子又是因為十二強的棒球賽事，彷彿它是一隻金雞母，只要緊抱著它財源就會滾滾而來。

當然，攤開實際的入場觀眾數字來看，今年在大巨蛋舉辦的中華職棒賽事確實也幾乎場場滿座，因此大巨蛋可說就等同是票房的保證，也難怪大家都嗅到商機，搶著要在這裡舉辦活動，原應是打職棒或國際賽事為主的大巨蛋，負責管理的遠雄集團，明年卻只打算提供廿個比賽場次給中華職棒，若不是受到球團、議員的抨擊和輿論譁然，才又改口絕對會超過卅五場，否則大巨蛋幾乎已經成了遠雄的禁臠。

反觀，大巨蛋自從開始營運以來，幾乎一下雨就會漏水，造成在場館內看球的觀眾還得穿雨衣、撐雨傘的怪現象，而遠雄遲遲無法改善屋頂漏水問題，但台北市政府卻根本拿它沒轍，最多只能從十一月一日起按日罰它十萬元，且累計罰滿三百萬元後，遠雄又可以重新獲得三個月的改善期。三百萬對一般民眾或許是筆大數目，但對遠雄這種大財團來說只是九牛一毛、無關痛癢；換言之，就因為大巨蛋屬於BOT案，在既有的契約規定下，遠雄一旦取得營運權，在到期之前根本就吃定了台北市政府。

從大巨蛋的營運管理及漏水遲遲無法獲得解決，可以清楚看出採取BOT進行的公共工程的相關弊病，目前像是新北市也有打算要蓋大巨蛋，那麼在正式孵蛋之前，必須要想清楚，別讓下一顆蛋又成了財團的禁臠了。

（作者為教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書