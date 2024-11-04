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自由廣場》（胡，怎麼說）當政府機關一個個被藍白關掉…

2024/11/04 05:30

◎ 胡文輝

NCC、考試院、司法院大法官、中央政府總預算…，當依憲法設立的政府機關，一個個被藍白關掉，依憲法編列的總預算，被藍白癱瘓在立院…。藍白仗立院多數搞破壞，大部分人卻無感，令我聯想的是文藝復興時期德意志詩人賽巴斯提安．布蘭特《愚人船》的句子︰「我們個個都在睡夢中殞滅，狼群已悄悄進入羊棚…。」

八月一日，國家通訊傳播委員會（NCC）七位委員中四位任期屆滿，因藍白聯合杯葛、拒審新委員人事案，還把新委員未產生前、卸任委員可延任的法律刪除，意圖造成NCC委員只餘三人無法運作而失能。

行政院以暫不實施不可延任新法，搶先宣布延任及代理主委，維持NCC運作。藍白委不接受代理主委翁柏宗，狠批行政院「違法亂政」；政院及民進黨則反批藍白拒審NCC人事案「違憲亂政」。一邊違法、一邊違憲，各打五十大板？但藍白才是始作俑者，違憲在先、違憲是因。

九月一日，考試院長、副院長、考試委員全部任滿卸任，新人事案又因藍白杯葛全躺平在立院，辦理國家考試掄才的憲法機關考試院，除了辦之前趕通過的考試，正遭藍白惡迫關機！

十一月一日，司法院十五位大法官中七位任滿卸任，新大法官人選遭藍白拒絕行使同意權惡意凍結在立院。大法官現在只剩八位，但藍白像惡狼般追殺，修法把憲法法庭釋憲人數規定為十位大法官以上。斷新人事加惡法，企圖摧毀憲法法庭、廢掉釋憲，以免大法官阻止藍白毀憲篡權、亂政禍國！

面對藍白之惡，NCC「忍辱負重」其實「任人凌辱」，考試院本有存廢之爭，更慘遭藍白踐踏糟塌，藍軍自稱孫中山信徒，但破毀五權憲法的就是它，而且只搞破壞、不修憲移轉考試權，根本不是信徒而是惡徒、匪徒！

再看總預算，要錢最凶的是藍白、卡預算不給過的又是藍白，終結責任全推賴政府。若藍白總算讓預算付委開審，那不是開恩，更要盯緊慎防他們一邊外洩國防機密、一邊狠砍預算弱化台灣國安。

以上只是藍白作惡多端的開始而已，未來更將變本加厲。當狼群進入羊棚，就如英國政治思想家以撒．柏林所言︰狼群的自由，經常意味著羊群的死亡！台灣人民還要眼睜睜看著群狼亂舞、咆哮肆虐、恣意妄為、亂咬狠吞嗎？

（作者為資深媒體人）

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